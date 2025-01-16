Рубцов Дмитрий
|16.01.2025
|Свыше 15 тыс. единиц лесной техники подключено к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
|28.12.2024
|Девять тысяч предприятий лесной отрасли зарегистрировались в госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
Рубцов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|ГЛОНАСС АО 187 1
|ГосИнформСистемы 126 1
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