Вологодская область возглавила рейтинг регионов по подключению лесной техники к «ЭРА-ГЛОНАСС»

По всей стране предприятия лесопромышленного комплекса подключают технику к платформе мониторинга на базе государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». На данный момент наибольшее количество транспортных средств такой категории подключено в Вологодской области — более 2,6 тыс. Второе место среди регионов занимает Новгородская область, где свыше 2,5 тыс., третье место — Красноярский край с более 2,2 тыс. единиц техники. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Топ-10 регионов по количеству подключенной лесной техники к «ЭРА-ГЛОНАСС»: Вологодская область – 2635, Новгородская область – 2573, Красноярский край – 2288, Свердловская область – 2020, Иркутская область – 1746, Пермский край – 1657, Костромская область – 1618, Архангельская область – 1375, Нижегородская область – 1233, Томская область – 1217

На сегодняшний день свыше 20 тыс. предприятий лесопромышленной отрасли России подключили 38 тыс. транспортных средств к «ЭРА-ГЛОНАСС». Платформа мониторинга обеспечивает онлайн-передачу навигационных данных в ФГИС Лесного комплекса. Стоит отметить, что Вологодская область также является лидером в России по подключению пассажирского транспорта к системе «ЭРА-ГЛОНАСС».

«АО «ГЛОНАСС» продолжает регистрацию всего входящего потока пользователей — это порядка 250 предприятий в день или около 700 транспортных средств. Из-за начала только в январе-феврале массового подключения лесопромышленных компаний мы увеличили штат службы поддержки, которая работает без выходных. В каждом регионе пользователям помогают официальные партнеры АО «ГЛОНАСС», которые выдают и устанавливают СИМ-карты и настраивают аппаратуру спутниковой навигации», – сказал управляющий директор по развитию продуктов мониторинга и интернета вещей АО «ГЛОНАСС» Дмитрий Рубцов.

По словам руководителя логистической компании из Московской области, вся техника предприятия уже несколько лет оборудована аппаратурой спутниковой навигации, поэтому подключение к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» не вызвало значительных трудностей.

«Мы начали подключение еще в прошлом году, к концу декабря большая часть нашей техники, задействованной для перевозки древесины, была интегрирована в систему «ЭРА-ГЛОНАСС», сразу после новогодних праздников мы без проблем завершили подключение оставшихся машин. Коллегам, которые только начинают процесс подключения, рекомендую уделять особое внимание детальной проверке документов и выбору надежных подрядчиков, способных качественно установить и правильно настроить датчики», — сказала руководитель компании «Транс-Сервис» Ирина Соколовская.

Норма по подключению лесной техники к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС» действует с 2021 г., но была перенесена на несколько лет для комфортной адаптации бизнеса. Она вступила в силу с 1 января 2025 г. Это требование, как ранее отмечал Рослесхоз, направлено на поддержку отрасли и добросовестных лесопользователей, которые легально заготавливают древесину и позволяет выявить черные схемы незаконной заготовки и сбыта лесоматериалов. Кроме того, лесопожарная техника также подключается к «ЭРА-ГЛОНАСС», что позволит оперативно направлять транспортные средства и лесопожарные формирования на тушение очагов лесных пожаров.