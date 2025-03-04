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Дружинин Альберт
|04.03.2025
|«ЭРА-ГЛОНАСС» передает во ФГИС Лесного комплекса данные о движении более 50 тыс. единиц лесной техники 1
Дружинин Альберт и организации, системы, технологии, персоны:
|ГЛОНАСС АО 199 1
|ГосИнформСистемы 131 1
|Россия - ЦФО - Костромская область 409 1
|Россия - СЗФО - Архангельская область 730 1
|Россия - ПФО - Ульяновская область 619 1
|Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2687 1
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