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Дружинин Альберт


04.03.2025 «ЭРА-ГЛОНАСС» передает во ФГИС Лесного комплекса данные о движении более 50 тыс. единиц лесной техники 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Дружинин Альберт и организации, системы, технологии, персоны:

ГЛОНАСС АО 199 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 133 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5008 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2916 1
ГосИнформСистемы 131 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2189 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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