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Бердников Виталий
|20.03.2025
|«ЭРА-ГЛОНАСС» для лесной техники: российские производители обеспечивают растущий спрос на аппаратуру спутниковой навигации 1
Бердников Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
|ГЛОНАСС АО 200 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5029 1
|Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 134 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146741 1
|Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1488 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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