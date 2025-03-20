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Бердников Виталий


20.03.2025 «ЭРА-ГЛОНАСС» для лесной техники: российские производители обеспечивают растущий спрос на аппаратуру спутниковой навигации 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Бердников Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

ГЛОНАСС АО 200 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5029 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 134 1
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2778 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 481 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350018, в очереди разбора - 761445.
Создано именных указателей - 171953.
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