«СКБ Контур» и АО «ГЛОНАСС» договорились о сотрудничестве в рамках цифровой трансформации бизнес-процессов

АО «ГЛОНАСС» и компания «СКБ Контур» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на цифровую трансформацию бизнес-процессов и импортозамещение программного обеспечения.

«Совместно с «СКБ Контур» мы планируем объединить свои компетенции для модернизации цифровой инфраструктуры с использованием современных технологий, услуг и программных продуктов обеих компаний. Синергия нашей деятельности откроет новые возможности для обеспечения прослеживаемости движения транспорта, товаров и грузов. По сути, на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» мы соберем уникальную базу данных о перевозках автомобильным транспортом, которая будет доступна онлайн, – сказал управляющий директор дирекции по развитию продуктов мониторинга и интернета вещей АО «ГЛОНАСС» Владимир Колодчиков.

«Для нас это партнерство – стратегический шаг в развитии отечественных технологий. Объединение возможностей «СКБ Контур» и АО «ГЛОНАСС» откроет новые перспективы для бизнеса и государства. Мы видим значительную перспективу в совместной работе над созданием надежных и независимых цифровых решений, которые будут отвечать самым высоким требованиям безопасности и эффективности», – сказал директор московского макрорегионального центра «СКБ Контур» Кирилл Синицын.

Еще одним важным элементом сотрудничества станет обмен опытом, знаниями и технологической информацией, а также взаимодействие в области развития ЭДО с государственными органами власти.