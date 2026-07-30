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Роботех РоботехникИнновейшн

СОБЫТИЯ

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30.07.2026 Двигатели для БАС и роботов: продукция участника Сколково вошла в реестр Минпромторга 1
11.02.2026 Резидент «Сколково» запустил производство электродвигателей для БАС под контролем роботов 1
14.01.2026 Резидент «Сколково» автоматизировал производственные линии деревоперерабатывающего предприятия в ПФО 1
25.02.2025 Система идентификации на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» позволит принудительно прерывать полеты авиабеспилотников-нарушителей 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Роботех и организации, системы, технологии, персоны:

Беспилотные авиационные системы 98 2
АФК Система ПАО - Aeromax - Аэромакс 46 1
Флай дрон - Fly Drone 26 1
Дрон Солюшнс 7 1
Synetra - Синетра 1 1
ГЛОНАСС АО 289 1
ЛМТ - Летающие Машины Тюринга - Turing Flying Machines 4 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1165 3
Моторскай - Motorsky 2 2
Мурашинский фанерный завод 1 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3478 3
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 57 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4088 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6738 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5008 1
ГосИнформСистемы 167 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы - Роботостроение 7667 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2710 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2825 2
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2899 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16929 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23330 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 405 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2867 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5929 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1432 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7462 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5421 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1060 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24456 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1076 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55263 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1178 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37066 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13738 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5318 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26667 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3433 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34189 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5467 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2588 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3007 1
Synetra - LineScan 1 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 567 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 821 1
Лебедев Дмитрий 29 2
Булатов Николай 9 2
Паршиков Алексей 16 1
Разумовский Дмитрий 125 1
Худяков Денис 2 1
Райкевич Алексей 133 1
Киричек Руслан 15 1
Воронцов Дмитрий 4 1
Путин Владимир 3486 1
Россия - РФ - Российская федерация 169491 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19469 1
Земля - планета Солнечной системы 10933 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1114 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1731 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1092 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58787 2
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 144 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6250 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1018 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34520 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1336 1
Национальный проект - Средства производства и автоматизации 20 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22189 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 662 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 286 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483375, в очереди разбора - 722514.
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