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Роботех РоботехникИнновейшн
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Роботех и организации, системы, технологии, персоны:
|Беспилотные авиационные системы 98 2
|АФК Система ПАО - Aeromax - Аэромакс 46 1
|Флай дрон - Fly Drone 26 1
|Дрон Солюшнс 7 1
|Synetra - Синетра 1 1
|ГЛОНАСС АО 289 1
|ЛМТ - Летающие Машины Тюринга - Turing Flying Machines 4 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1165 3
|Моторскай - Motorsky 2 2
|Мурашинский фанерный завод 1 1
|ГосИнформСистемы 167 1
|Лебедев Дмитрий 29 2
|Булатов Николай 9 2
|Паршиков Алексей 16 1
|Разумовский Дмитрий 125 1
|Худяков Денис 2 1
|Райкевич Алексей 133 1
|Киричек Руслан 15 1
|Воронцов Дмитрий 4 1
|Путин Владимир 3486 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483375, в очереди разбора - 722514.
Создано именных указателей - 203797.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483375, в очереди разбора - 722514.
Создано именных указателей - 203797.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.