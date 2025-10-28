АО «ГЛОНАСС» вступило в «Консорциум автомобильных электронных приборов и телематики»

АО «ГЛОНАСС», компания-оператор госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», и Ассоциация «Консорциум автомобильных электронных приборов и телематики» объединят усилия для развития нормативной правовой базы автомобильной электроники и создания национальных платформ транспортной телематики и защиты транспортных средств от киберугроз. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

«АО «ГЛОНАСС» совместно с Ассоциацией займется разработкой единой системы требований к электронике в автомобилях, а именно – для подключения аппаратуры спутниковой навигации, электронных датчиков, кнопок SOS и многого другого. Соответствующая работа уже ведется в рамках принятых законов», — сказал управляющий директор по развитию продуктов «ЭРА-ГЛОНАСС» АО «ГЛОНАСС» Артем Климовский.

Ассоциация объединяет значительную часть автоэлектронной промышленности – 30 компаний-лидеров российского автомобилестроения, научно-исследовательские и образовательные организации, а также центры испытаний и сертификации.

«Мы являемся площадкой для эффективного диалога с государством и совместно с организациями отрасли предлагаем и внедряем в практику новые подходы к поддержке добросовестных и придерживающихся политики локализации разработчиков и производителей электронных систем для транспорта», — сказал исполнительный директор Ассоциации Дмитрий Корначев.