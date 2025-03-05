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Климовский Артем


05.03.2025 Водителям 14 регионов России стала доступна «Помощь на дороге» через «ЭРА-ГЛОНАСС» — нажатием одной кнопки SOS 2
27.11.2024 В трех российских городах водители смогут вызвать эвакуатор и получить помощь на дороге с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» 2

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Климовский Артем и организации, системы, технологии, персоны:

ГЛОНАСС АО 198 1
ГосИнформСистемы 131 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2181 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 478 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2770 1
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2264 1
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Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 446 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 1
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5188 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344773, в очереди разбора - 765357.
Создано именных указателей - 170152.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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