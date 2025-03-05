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Климовский Артем
|05.03.2025
|Водителям 14 регионов России стала доступна «Помощь на дороге» через «ЭРА-ГЛОНАСС» — нажатием одной кнопки SOS 2
|27.11.2024
|В трех российских городах водители смогут вызвать эвакуатор и получить помощь на дороге с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» 2
Климовский Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|ГЛОНАСС АО 198 1
|ГосИнформСистемы 131 1
|GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2181 1
|Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2264 1
|Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1518 1
|Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 446 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145810 1
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