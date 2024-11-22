Разделы

Цифровизация
|

Оператор системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и «СВ Проектные Решения» совместно реализуют новый ситуационный центр для регионов

Создание современного ситуационного центра с использованием сервисов мониторинга транспорта на основе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» решает одну из самых актуальных задач, стоящих перед органами власти — повышение эффективности управленческой деятельности. Соглашение о реализации такого проекта заключили генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич и директор компании «СВ Проектные Решения» Дмитрий Тужилин. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

«Интегрируя уникальные данные АО «ГЛОНАСС» мы расширяем функционал ситуационного центра. Повышаем оперативность и достоверность аналитики. В итоге, регионы и муниципалитеты получают более оперативную и проверенную информацию. Конечно, это повышает качество управленческих решений», – сказал Дмитрий Тужилин.

«Работа над совместным проектом инновационного ситуационного центра региона с использованием сервисов на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» и массива собранных данных из других источников уже началась. Новое решение позволит регионам оперативно получать и обрабатывать информацию, взаимодействовать с исполнителями и получать агрегированные отчеты из независимых валидных источников», – отметил Алексей Райкевич.

99,9%, 99,95%, 99,982% и все? Как повысить надежность ИТ с помощью SLA
Маркет

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Барбашин, Росбанк: Даже самая хорошо защищенная компания может стать жертвой разрушительной кибератаки

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 3 декабря

Облачные тренды-2030: как будет меняться ИТ-климат

Власти выделили миллиарды на льготные кредиты для российских производителей электроники

Правительство Амурской области перевело систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro

Российские ПАКи внесены в Единый реестр

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор ультракороткофокусного лазерного проектора Hisense PL2SE — больше, чем кинотеатр 

Обзор Digma DGPD100WA: мощный пауэрбанк для зарядки четырех устройств

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров
Показать еще