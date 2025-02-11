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КГСХА Костромская ГСХА ФГБОУ ВО Костромская государственная сельскохозяйственная академия



11.02.2025 Костромская область и АО «ГЛОНАСС» запустили эксперимент по цифровизации сельхозземель с помощью российских технологий связи и навигации 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

КГСХА и организации, системы, технологии, персоны:

ГЛОНАСС АО 194 1
НСПК - Национальная система платежных карт 817 1
Правительство Костромской области - Костромская областная дума - органы государственной власти 24 1
ГосИнформСистемы 128 1
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