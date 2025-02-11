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Волхонов Михаил



11.02.2025 Костромская область и АО «ГЛОНАСС» запустили эксперимент по цифровизации сельхозземель с помощью российских технологий связи и навигации 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Волхонов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

ГЛОНАСС АО 194 1
НСПК - Национальная система платежных карт 820 1
Правительство Костромской области - Костромская областная дума - органы государственной власти 24 1
ГосИнформСистемы 128 1
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Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1214 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18671 1
КГСХА - Костромская ГСХА ФГБОУ ВО - Костромская государственная сельскохозяйственная академия 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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