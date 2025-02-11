Волхонов Михаил
|11.02.2025
|Костромская область и АО «ГЛОНАСС» запустили эксперимент по цифровизации сельхозземель с помощью российских технологий связи и навигации 1
Волхонов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|ГЛОНАСС АО 194 1
|ГосИнформСистемы 128 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145419 1
|Земля - планета Солнечной системы 10403 1
|Россия - ЦФО - Костромская область 408 1
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