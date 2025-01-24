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ГИС с официальным каталогом российских госучреждений переезжает на PostgreSQL

Федеральное казначейство объявило тендер для перевода официальный сайт госучреждений на отечественную СУБД Postgres Pro Enterprise Edition. На импортозамещение выделено 100 млн руб.

Импортозамещение в казначействе

Как выяснил CNews, Федеральное казначейство начало работы по переводу официального сайта с информацией о государственных учреждениях (ГИС ГМУ) на отечественную систему управления базами данных (СУБД) Postgres Pro Enterprise Edition. На работы потратят 100 млн руб.

ГИС ГМУ — государственная информационная система, официальный сайт для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях России в области здравоохранения, культуры, медико-социальной экспертизы, образования и социального обслуживания.

Система существует с 2011 г. и развивается за счет средств федерального бюджета по госпрограмме «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков».

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Федеральное казначейство
Казначейство начинает перевод ГИС ГМУ на Postgres Pro

Информацию о начале процесса импортозамещения CNews нашел на сайте госзакупок. Конкурс на выбор подрядчика был объявлен Казначейством 26 декабря 2024 г. Итоги были подведены 20 января 2025 г., однако на сайте указано, что тендер до сих пор находится на стадии подачи заявок.

Работы будут проводиться в центральном аппарате Федерального казначейства, в нижегородском ЦОДе «Городец» и дубненском ЦОДе. Замену иностранной СУБД на Postgres планируют осуществить до 31 марта 2026 г.

В техническом задании к закупке не указано название импортозамещаемой СУБД. CNews отправил в Казначейство запрос с целью выяснить это и ожидает ответов. Учитывая, что многие подсистемы ведомства работали на американской СУБД Oracle, не исключено, что ГИС ГМУ также переводят именно с нее.

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Безопасность

CNews уже писал об опыте казначейства по переводу своих систем с Oracle на PostgreSQL. Так, в 2023 г. служба «изгоняла» американскую СУБД из госинформсистемы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). А в июне 2024 г. были закончены работы по переводу подсистемы электронного бюджета «Учет и отчетность» на Postgres.

Стоит упомянуть и про замену Oracle Financials Accounting Hub (Oracle FAH) на отечественную транзакционно-информационную платформу «Смарт Виста», разработанную компанией «БПС Инновационные программные решения». Вся ее программная часть функционирует на базе СУБД Postgres Pro.

Для ухода с Oracle покупали дополнительные СХД

Стоит напомнить, что в мае 2024 г. ведомство массово приобретало новые системы хранения данных (СХД). Представители казначейства сообщали CNews, что дополнительная память понадобилась для «проекта импортозамещения CУБД Oracle на российский PostgreSQL и развития нового функционала ГИС Федерального казначейства».

Всего установили четыре модуля памяти. Каждый модуль включал в себя две дисковые полки с общей емкостью 737 ТБ. В результате, системы хранения данных, находящиеся у Казначейства, увеличились в объеме почти до 3 ПБ.

Поставки СХД происходили в два этапа: первый окончился еще летом 2024 г. Второй, со слов представителей ведомства, запланирован на 2025 г.

Антон Мушинский

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