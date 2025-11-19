ГК «Элемент» и АО «ГЛОНАСС» займутся созданием доверенной среды для беспилотной авиации

Группа компаний «Элемент» и АО «ГЛОНАСС» подписали соглашение о взаимодействии в сфере беспилотной авиации (БАС). Компании разработают доверенную программно-аппаратную среду идентификации авиабеспилотников на основе российской электронной компонентной базы и средств криптографической защиты информации.

Криптографически защищенный канал для передачи данных – очередной этап развития единой системы идентификации беспилотных воздушных судов на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Система расширит географию полетов, позволит постепенно открывать небо гражданской беспилотной авиации и сделать использование авиабеспилотников прозрачным для надзорных органов.

Усилия компаний будут направлены на создание доверенной среды и защищенных каналов связи БПЛА и наземных станций управления для полного соответствия требованиям к оснащению оборудованием пилотируемых воздушных судов и БАС, вступающим в силу 1 марта 2026 г. (постановления Правительства №1701).

Создание доверенной среды для БАС будет реализовано с помощью установки в устройства радиолокационного идентификатора, полностью разработанного на российской электронной компонентной базе ГК «Элемент». Устройства связи и навигации – LTE-модем и GNSS-приемник – спроектированы НИИМА «Прогресс», а управляющий модуль – микроконтроллер на базе архитектуры RISC-V – спроектирован и произведен в НИИЭТ. Это первое подобное устройство на рынке, полностью построенное на электронной компонентной базе производства ГК «Элемент».

«Соглашение можно считать стратегическим, а устройства, планируемые к внедрению – уникальными на российском рынке. Беспилотная авиация стала неотъемлемой частью современной жизни. И планы по ее развитию закреплены в национальной стратегии развития беспилотной авиации РФ на период до 2030 г., предусматривающей обеспечение отрасли компонентами и комплектующими российского производства. Внедрение российской ЭКБ в БАС – важная веха в реализации данной стратегии», – сказал Илья Иванцов, президент компании «Элемент».

«Сотрудничество компаний направлено на разработку и тестирование доверенной SIM-карты с интегрированными средствами криптографической защиты информации. Первым этапом совместной работы станет внедрение систем криптографии для мониторинга и идентификации авиабеспилотников», – отметил Алексей Райкевич, генеральный директор АО «ГЛОНАСС».

Сотрудничество компаний предполагает также тесную работу в части стандартизации программно-аппаратной обвязки, совместную разработку устройств загоризонтного управления беспилотных воздушных судов с использованием стандартов подвижной радиотелефонной связи.