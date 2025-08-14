«Нацпроектстрой» и АО «ГЛОНАСС» испытали на трассе М-12 прототип первого в России беспилотного катка

«Нацпроектстрой» и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» испытали базовые функции системы высокоточного автовождения для первого в стране беспилотного дорожного катка. Тестовые заезды проведены в Пермском крае, на участке Дюртюли – Ачит трассы М-12 «Восток», который построили компании НПС. Об этом CNews сообщили представители ГК «Нацпроектстрой».

«Развитие беспилотных решений – это инвестиции в технологическое лидерство страны. Тиражируя такие инновации, мы повышаем производительность техники и качество работ. Рассчитываем, что эта технология найдет применение в самом передовом проекте наших дней - высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург», – сказал Алексей Крапивин, генеральный директор ГК «Нацпроектстрой».

В режим автоведения переведено рулевое управление дорожного катка. Оператор с планшета задает необходимое количество проходов и ширину перекрытия, после чего система автономно регулирует траекторию движения и выполняет работу с сантиметровой точностью. Соблюдение минимальных допусков повышает скорость выполнения работ при соблюдении всех требований к техпроцессу. Кроме того, снижается нагрузка на оператора спецтехники и риск человеческого фактора.

Перспективное развитие системы и внедрение полной автономности движения техники позволит оператору одновременно управлять несколькими машинами.

«Система высокоточного автовождения – уникальное решение для дорожно-строительной техники. Возможность отработки на полигоне автотрассы М-12 ускоряет масштабирование технологии под конкретную технику и для эффективного выполнения локальных задач специалистов, что изначально формирует экономически целесообразную модель нашей системы. В рамках проекта мы используем собственные разработки и отечественные сервисы высокоточного позиционирования Госкорпорации «Роскосмос». Такое комплексное решение эффективнее ручного управления техникой, что повышает качество строительства дорог», — отметил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Совместная работа ГК «Нацпроектстрой» и оператора госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» вносит вклад в формирование технологического и навигационного суверенитета России.