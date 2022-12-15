«Ростелематика» внедряет интеллектуальные транспортные системы на территории Ставропольского края

«Ростелематика» (входит в концерн «Телематика») внедряет интеллектуальные транспортные системы на территории Ставропольского края, которые позволят в режиме реального времени анализировать ситуацию на дорогах и управлять транспортными потоками, что повысит эффективность использования текущей инфраструктуры и обеспечит безопасность для всех участников дорожного движения.

Ежегодно в Ставропольском крае растёт количество автомобилей, что увеличивает загруженность дорог, количество пробок и приводит к снижению уровня безопасности дорожного движения. Внедрение интеллектуальных транспортных систем в инфраструктуру города позволит сократить количество ДТП, заторов, равномерно распределить транспортную нагрузку и автоматизировать процессы управления дорожным движением.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» свыше 4307 км дорог общего пользования станут частью ИТС в Ставрополе и шести районов Ставропольского края, где будут модернизированы 54 светофорных объекта, установлены 3 динамических информационных табло и внедрены 5 подсистем, которые смогут моделировать и прогнозировать интенсивность транспортного движения, и осуществлять контроль за соблюдением ПДД.

Интеллектуальные транспортные системы спроектированы специально под текущие и будущие задачи в рамках комплексного развития дорожной инфраструктуры Ставропольского края. Интеллектуальная транспортная система агломерации сможет автоматически обнаруживать дорожно-транспортные происшествия и другие ЧП на дорогах, что позволит сократить скорость реагирования экстренных служб и перераспределять транспортные потоки, обеспечивая, тем самым, высокий уровень безопасности для всех участников движения.

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«Реализация проекта проходит в несколько этапов и уже сейчас можно сказать, что интеллектуальные транспортные системы продемонстрировали себя с лучшей стороны и помогли снизить количество пробок, перераспределить транспортные потоки и разгрузить определенные участки дорог общего пользования. К примеру, пропускная способность одной из улиц увеличилась на 16%. Дальнейшее развертывание ИТС в регионе откроет новые возможности для как для мобильности населения, так и для инфраструктуры транспортного комплекса», — сказал Дмитрий Целиков, генеральный директор компании «Ростелематика» (входит в концерн «Телематика»)

Компания «Ростелематика» внедряет ИТС в 21 регионе России, в том числе в Краснодарском крае, Республике Бурятия, Самарской, Воронежской и Кировской областях. При реализации проектов компания ориентируется на преимущественное использование отечественного оборудования, российского программного обеспечения (ПО) и программно-аппаратных комплексов.