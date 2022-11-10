«Ростелематика» создает городские интеллектуальные транспортные системы в Краснодаре и Сочи

«Ростелематика» (входит в концерн «Телематика») сообщила о том, что работает над созданием городских интеллектуальных транспортных систем в Краснодаре и Сочи в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Они позволят увеличить пропускную способность дорог за счет управления транспортными потоками в режиме реального времени, оптимизировать движение транспорта и повысить безопасность на дорогах.

Краснодарский край занимает 3 место в России по количеству зарегистрированных транспортных средств. Ежегодно в регионе наблюдается значительный рост количества автомобилей и усиливается перегруженность дорог общественного пользования.

Для формирования эффективной работы транспортно-логистической инфраструктуры региона нового поколения в Краснодарско-Сочинской агломерации внедряются интеллектуальные транспортные системы, которые охватят свыше 6,5 тыс. км дорог общественного пользования. Новую ИТС создает компания «Ростелематика». Система включает 13 различных модулей по моделированию и прогнозированию транспортными потоками, управлению светофорными объектами, контролю соблюдения ПДД и др.

Внедрение интеллектуальных транспортных систем в инфраструктуру города повысит эффективность управления дорожным комплексом, увеличит пропускную способность улично-дорожной сети городов от 15 до 20%. Интеллектуальное видеонаблюдение поможет оперативно выявлять инциденты на дорогах и, как следствие, быстрее и эффективнее реагировать на них, а система информирования вовремя доведет до водителей необходимую информацию о том, что происходит на дорогах.

Созданная ИТС обеспечит автоматизацию процесса управления дорожным движением и повысит уровень безопасности на дорогах. Комплекс современных цифровых разработок решит такие проблемы как растущий объем ДТП вследствие нарушений скоростного режима, заторы и неравномерность транспортной нагрузки.

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«Всего на основных транспортных магистралях Краснодара и Сочи установлено более 160 умных устройств: светофоров, камер видеонаблюдения, информационных табло, детекторов транспорта, метеостанций. Оборудование подключено к российскому программному обеспечению с использованием искусственного интеллекта, которое объединило все эти элементы в единую платформу управления транспортными системами», – сказал Дмитрий Целиков, генеральный директор компании «Ростелематика».

На текущий момент компания «Ростелематика» реализует более 21 проекта по внедрению ИТС в различных регионах России, таких как Самарская область, Ставропольский край, Воронежская область, Республика Бурятия, Кировская область и др.