Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

«Ростелематика» создает городские интеллектуальные транспортные системы в Краснодаре и Сочи

«Ростелематика» (входит в концерн «Телематика») сообщила о том, что работает над созданием городских интеллектуальных транспортных систем в Краснодаре и Сочи в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Они позволят увеличить пропускную способность дорог за счет управления транспортными потоками в режиме реального времени, оптимизировать движение транспорта и повысить безопасность на дорогах.

Краснодарский край занимает 3 место в России по количеству зарегистрированных транспортных средств. Ежегодно в регионе наблюдается значительный рост количества автомобилей и усиливается перегруженность дорог общественного пользования.

Для формирования эффективной работы транспортно-логистической инфраструктуры региона нового поколения в Краснодарско-Сочинской агломерации внедряются интеллектуальные транспортные системы, которые охватят свыше 6,5 тыс. км дорог общественного пользования. Новую ИТС создает компания «Ростелематика». Система включает 13 различных модулей по моделированию и прогнозированию транспортными потоками, управлению светофорными объектами, контролю соблюдения ПДД и др.

Внедрение интеллектуальных транспортных систем в инфраструктуру города повысит эффективность управления дорожным комплексом, увеличит пропускную способность улично-дорожной сети городов от 15 до 20%. Интеллектуальное видеонаблюдение поможет оперативно выявлять инциденты на дорогах и, как следствие, быстрее и эффективнее реагировать на них, а система информирования вовремя доведет до водителей необходимую информацию о том, что происходит на дорогах.

Созданная ИТС обеспечит автоматизацию процесса управления дорожным движением и повысит уровень безопасности на дорогах. Комплекс современных цифровых разработок решит такие проблемы как растущий объем ДТП вследствие нарушений скоростного режима, заторы и неравномерность транспортной нагрузки.

Дроны, роботы и VR: какие инновации востребованы в металлургии
Инновации для промышленности

«Всего на основных транспортных магистралях Краснодара и Сочи установлено более 160 умных устройств: светофоров, камер видеонаблюдения, информационных табло, детекторов транспорта, метеостанций. Оборудование подключено к российскому программному обеспечению с использованием искусственного интеллекта, которое объединило все эти элементы в единую платформу управления транспортными системами», – сказал Дмитрий Целиков, генеральный директор компании «Ростелематика».

На текущий момент компания «Ростелематика» реализует более 21 проекта по внедрению ИТС в различных регионах России, таких как Самарская область, Ставропольский край, Воронежская область, Республика Бурятия, Кировская область и др.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Бракованы и дефектны. Почти половина микросхем, импортируемых из Китая в Россию непригодны для использования

«Мегафон» требует обанкротить российский Oracle

Англия воюет с российскими ИТ. Теперь запрещен ИТ-консалтинг

Путин назначил главного в России по биометрии

В России создана вышка связи на солнечных батареях с ресурсом автономной работы в 20 лет

«Яндекс» построит в России свой крупнейший ЦОД

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Электротранспорт в России: отечественные авто и технологии, которые уже работают

Как установить российские приложения, удаленные из App Store и Google Play: инструкция для смартфонов

Самые интересные технологии для электромобилей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена часть звездного каталога Гиппарха, который ученые искали веками — ему больше 2000 лет

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды
Показать еще