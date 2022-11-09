«Швабе» завершил первый этап создания ИТС в Твери

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» внедряет в Твери интеллектуальную транспортную систему, в том числе систему адаптивного управления светофорами на перекрестках города. Транспортная инфраструктура с элементами искусственного интеллекта создается в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

К 2025 г. более 60 светофорных объектов на дорогах областного центра войдут в единую систему автоматизированного управления дорожным движением.

В результате ожидается, что на 33 перекрестках Твери появятся десятки уникальных контроллеров, камер телеобзора и кнопок вызова пешеходной фазы. В дорожное полотно внедрят индуктивные петлевые детекторы. При комплексном использовании данных технологий можно будет создавать сложные логические схемы движения автотранспорта и пешеходов, адаптированные точно под реальную ситуацию на определенном участке дороги. В частности, задействуется алгоритм подмены фаз – когда пешеходов нет, автомобили получают зеленый свет, однако при появлении пешеходов включается вызывная фаза, активирующая красный сигнал светофора для транспорта. Ключевые элементы программного обеспечения уже введены в эксплуатацию.

«Технологии, которые мы внедряем в Твери, успешно опробованы в интенсивном трафике Москвы и на 100% являются российской разработкой. Эти решения призваны сделать жизнь горожан более комфортной, заметно сократив время передвижения из точки А в точку Б. Текущий этап связан с работой на конкретных участках дорог и заключается в организации умных перекрестков. До конца декабря на восьми объектах одной из самых оживленных магистралей города должны появиться высокотехнологичные светофоры. В целом по итогам реализации проекта станет меньше аварий и пробок», – сказал генеральный директор «Швабе» Вадим Калюгин.

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Сегодня в сфере технологий ИТС примером для регионов является Москва, где вот уже несколько лет функционирует одна из самых передовых ИТС в мире. С 2018 г. за ее обслуживание отвечает «Швабе-Москва».

Проект в Твери реализуется с целью стабилизации дорожного движения и минимизации заторов на магистральной сети автодорог. Модернизация призвана изменить ситуацию с временем ожидания зеленого сигнала пешеходами, увеличить пропускную способность общественного транспорта, а также скорректировать алгоритм разгрузки транспортных потоков в часы пик, что в целом окажет положительное влияние на уровень безопасности дорожного движения.