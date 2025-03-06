Федеральная государственная информационная система контроля за формированием и использованием дорожных фондов (ФГИС СКДФ) призвана отслеживать эффективность расходования бюджетных средств, направленных на проектирование, строительство, реконструкцию и содержание трасс. СКДФ — это единая цифровая среда, собравшая всю актуальную информацию о дорогах и дорожных объектах. На 2023 год сервис объединяет сведения о 100% федеральных трасс, 99% — региональных и 75% — местного значения. Всего оцифровано 1 556 000 км.

Благодаря СКДФ граждане могут быстро узнать о дефектах дорожного полотна или отслеживать ход строительных работ. Федеральные и региональные органы власти — контролировать эффективность использования бюджетных средств, направленных на ремонтные работы. Владельцам автодорог информационная система упрощает ведение учета, планирование и согласование дорожных работ. А строительным организациям — облегчает их приемку. Система содержит актуальную информацию обо всех дорогах на территории России, историю проведения дорожных работ, аналитические сведения о расходовании дорожных фондов. Она позволяет повысить эффективность работы и уровень взаимодействия всех структур, что необходимо для успешного функционирования отрасли.