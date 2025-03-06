Получите все материалы CNews по ключевому слову
РосдорНИИ ФАУ СКДФ ФГИС Система контроля дорожных фондов Система контроля за формированием и использованием дорожных фондов
Федеральная государственная информационная система контроля за формированием и использованием дорожных фондов (ФГИС СКДФ) призвана отслеживать эффективность расходования бюджетных средств, направленных на проектирование, строительство, реконструкцию и содержание трасс. СКДФ — это единая цифровая среда, собравшая всю актуальную информацию о дорогах и дорожных объектах. На 2023 год сервис объединяет сведения о 100% федеральных трасс, 99% — региональных и 75% — местного значения. Всего оцифровано 1 556 000 км.
Благодаря СКДФ граждане могут быстро узнать о дефектах дорожного полотна или отслеживать ход строительных работ. Федеральные и региональные органы власти — контролировать эффективность использования бюджетных средств, направленных на ремонтные работы. Владельцам автодорог информационная система упрощает ведение учета, планирование и согласование дорожных работ. А строительным организациям — облегчает их приемку. Система содержит актуальную информацию обо всех дорогах на территории России, историю проведения дорожных работ, аналитические сведения о расходовании дорожных фондов. Она позволяет повысить эффективность работы и уровень взаимодействия всех структур, что необходимо для успешного функционирования отрасли.
РосдорНИИ ФАУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Телематика Концерн - СофтТелематика 13 2
|ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 43 1
|Yandex - Яндекс 7463 1
|Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 51 1
|Спецмаш-диагностика Эскандор - универсальная передвижная лаборатория непрерывной диагностики автодорог 1 1
|Apple iPhone 6 4862 1
|Казаринов Дмитрий 12 2
|Комиссаров Дмитрий 224 1
|Кошель Евгений 1 1
|Варятченко Алексей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345019, в очереди разбора - 764836.
Создано именных указателей - 170241.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.