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РосдорНИИ ФАУ СКДФ ФГИС Система контроля дорожных фондов Система контроля за формированием и использованием дорожных фондов

Федеральная государственная информационная система контроля за формированием и использованием дорожных фондов (ФГИС СКДФ) призвана отслеживать эффективность расходования бюджетных средств, направленных на проектирование, строительство, реконструкцию и содержание трасс. СКДФ — это единая цифровая среда, собравшая всю актуальную информацию о дорогах и дорожных объектах. На 2023 год сервис объединяет сведения о 100% федеральных трасс, 99% — региональных и 75% — местного значения. Всего оцифровано 1 556 000 км.

Благодаря СКДФ граждане могут быстро узнать о дефектах дорожного полотна или отслеживать ход строительных работ. Федеральные и региональные органы власти — контролировать эффективность использования бюджетных средств, направленных на ремонтные работы. Владельцам автодорог информационная система упрощает ведение учета, планирование и согласование дорожных работ. А строительным организациям — облегчает их приемку. Система содержит актуальную информацию обо всех дорогах на территории России, историю проведения дорожных работ, аналитические сведения о расходовании дорожных фондов. Она позволяет повысить эффективность работы и уровень взаимодействия всех структур, что необходимо для успешного функционирования отрасли.


06.03.2025 ФАУ «РОСДОРНИИ» развернул государственную информационную систему федерального масштаба в облаке Cloud.ru 2
26.07.2023 Дмитрий Казаринов, «СофтТелематика»: Цифровизация приближает нас к эре беспилотного транспорта 1
02.05.2023 Концерн «Телематика» расширил цифровой реестр российских дорог 2
17.11.2020 Хрестоматийное качество российских дорог изучит искусственный интеллект 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

РосдорНИИ ФАУ и организации, системы, технологии, персоны:

Телематика Концерн - СофтТелематика 13 2
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 43 1
Yandex - Яндекс 7463 1
Спецмаш-диагностика 1 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 672 2
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 13 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Росдормониторинг ФКУ - Росдорсервис - Центр мониторинга безопасной эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства 7 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 505 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3360 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 95 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5005 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51232 3
Видеокамера - Camcorder 2272 2
Оцифровка - Digitization 4593 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1320 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13882 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4629 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1879 1
Умные платформы 1711 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2970 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31065 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1067 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12635 1
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 195 1
Транспорт - АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 37 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27977 1
MaaS - Mobility as a Service - Мобильность как сервис 14 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12058 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6717 1
Таймер - Timer 300 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2184 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 708 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 363 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3943 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 307 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 551 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 266 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3357 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13340 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3113 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 372 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8644 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24347 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1323 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11481 1
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Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3446 1
Accelerometer - Акселерометр 373 1
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2411 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5449 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8631 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 454 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2440 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 168 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3448 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1599 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5834 1
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