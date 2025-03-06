ФАУ «РОСДОРНИИ» развернул государственную информационную систему федерального масштаба в облаке Cloud.ru

Российский научно-исследовательский институт дорожной отрасли ФАУ «РОСДОРНИИ» разместил в облаке Cloud.ru, аттестованном для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) первой категории значимости, федеральную государственную информационную систему контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов (ФГИС СКДФ). Защищенное облако соответствует требованиям регуляторов в сфере импортозамещения и обеспечения мер информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Информационная система создана ФАУ «РОСДОРНИИ» в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Система консолидирует информацию по дорожной отрасли России в единой базе данных. ФГИС СКДФ объединяет свыше 16 тыс. пользователей по всей стране – владельцев дорог, органы государственной власти, коммерческие и общественные организации и является ключевым отраслевым инструментом, в том числе по использованию средств дорожных фондов. В связи с этим система предъявляет высокие требования к отказоустойчивости функционирования и возможностям работы в условиях высоких нагрузок.

Антон Журавлев, заместитель генерального директора ФАУ «РОСДОРНИИ»: «Сегодня ФГИС СКДФ — неотъемлемая часть процесса по принятию ключевых решений во всех сферах дорожной деятельности. В ней содержится информация обо всех объектах дорожной инфраструктуры. Поэтому для нас особенно важно обеспечить ее бесперебойную и безопасную работу. Это предусматривает применение самых современных средств защиты информации и оптимизацию быстродействия системы для удовлетворения потребностей пользователей».

В результате проекта миграции критической информационной инфраструктуры заказчика на платформе Cloud.ru создано защищенное частное облако. Важным условием было соблюдение требований регуляторов — облачное решение должно базироваться на сертифицированной российской системе виртуализации из Единого реестра российского ПО с изолированным контуром, а также разграничением вычислительных процессов и аппаратных ресурсов. Сервис соответствует 152-ФЗ, 149-ФЗ, 187-ФЗ, а также приказам ФСТЭК №17 и №239 о безопасности значимых объектов КИИ.

Лилия Кучина, директор департамента по работе с государственным сектором провайдера облачных и ИИ-технологий Cloud.ru: «Накопленный опыт в создании и эксплуатации виртуальной инфраструктуры для государственных информационных систем с использованием собственных импортонезависимых разработок позволяет Cloud.ru предлагать крупнейшим компаниям и государственным организациям защищенное облако для размещения объектов критической информационной инфраструктуры. С помощью нашего продукта РОСДОРНИИ смог полностью реализовать проект по миграции ФГИС в установленные законодательством сроки перехода на импортозамещенные технологии».

Для безопасного обмена данными специалисты Cloud.ru организовали защищенные каналы связи на базе криптографических алгоритмов по ГОСТ и подключение к системе межведомственного электронного взаимодействия. Решение дает возможность безопасно размещать в облаке ГИС первого класса защищенности (К1), хранить и обрабатывать персональные данные максимального уровня защиты (УЗ-1).