Компания «НПО «ИТС» установила в регионах более 400 видеодетекторов транспорта

В 2024 г. компания «НПО «ИТС» произвела и внедрила в 5 регионах России свыше 400 единиц современного оборудования для управления дорожным движением. В результате пропускная способность на загруженных участках автомагистралей увеличилась в среднем на 20%. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Речь идет о видеодетекторах нового поколения «Паук Трафик». Они установлены на самых загруженных участках дорог в Архангельской, Волгоградской, Брянской, Астраханской областях и Башкортостане. Масштабные проекты реализованы в Волгограде и Башкортостане: компания установила здесь 115 и 149 единиц оборудования соответственно.

Видеодетектор определяет количество автомобилей, плотность движения, среднюю скорость на дороге и индивидуальную скорость машины, а также тип транспортного средства. Он разработан инженерами «НПО «ИТС», совместим практически с любыми моделями видеокамер, устойчив к погодным условиям и может контролировать движение даже на многополосных магистралях с погрешностью детектирования не выше 5%. Видеодетектор работает на основе нейросетей, что позволяет донастраивать его функционал. Оборудование внесено в реестр Минпромторга, а его программное обеспечение – в реестр российского ПО Минцифры. Устройство относится к доверенным программно-аппаратным комплексам и может использоваться на значимых объектах критической информационной инфраструктуры.

В 2020-2024 гг. компания «НПО «ИТС» установила более 4,3 тыс. комплексов фотовидеофиксации, свыше 1 тыс. детекторов и другого оборудования (дорожные контроллеры, весовые контроллеры) в 11 регионах России.