Видеодетектор «ПАУК Трафик» считает количество транспорта, определяет интенсивность и плотность движения, среднюю скорость на дороге и индивидуальную скорость автомобиля, распознает тип транспортного средства и полосу движения. Это необходимо для автоматизированного управления дорожным движением – изменения режима работы светофоров.