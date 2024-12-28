ИТС НПО Паук Трафик
Видеодетектор «ПАУК Трафик» считает количество транспорта, определяет интенсивность и плотность движения, среднюю скорость на дороге и индивидуальную скорость автомобиля, распознает тип транспортного средства и полосу движения. Это необходимо для автоматизированного управления дорожным движением – изменения режима работы светофоров.
ИТС НПО и организации, системы, технологии, персоны:
|ИТС НПО - Интеллектуальные технические системы НПО 11 2
|ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 42 1
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
|Смирнов Вячеслав 41 2
|Орловский Виктор 379 1
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