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ИТС НПО Паук Трафик


Видеодетектор «ПАУК Трафик» считает количество транспорта, определяет интенсивность и плотность движения, среднюю скорость на дороге и индивидуальную скорость автомобиля, распознает тип транспортного средства и полосу движения. Это необходимо для автоматизированного управления дорожным движением – изменения режима работы светофоров


28.12.2024 Компания «НПО «ИТС» установила в регионах более 400 видеодетекторов транспорта 1
16.12.2024 Вячеслав Смирнов -

Вячеслав Смирнов, «НПО «ИТС»: Вклад фотовидеофиксации в обеспечение безопасности дорожного движения очень высок

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13.12.2024 Комплекс фотовидеофиксации «Паук» включен в реестр Минпромторга 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ИТС НПО и организации, системы, технологии, персоны:

ИТС НПО - Интеллектуальные технические системы НПО 11 2
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 42 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 2
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