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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бабушкин Игорь



14.02.2025 Витрина товаров «Сделано в Астраханской области» появилась на Ozon 1
24.04.2023 Илон Маск назначил главным по искусственному интеллекту хулигана с российским именем 2
24.08.2020 «Швабе» и Астраханская область заключили соглашение о сотрудничестве 1
19.11.2019 Ростех и Астраханская область реализуют совместные проекты в сфере «Умного города» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Бабушкин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 2
OpenAI 229 1
PayPal 654 1
Google DeepMind 47 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 228 1
Google LLC 11818 1
Microsoft Corporation 24661 1
X Corp - Twitter 2848 1
Tesla Motors 397 1
Microsoft - LinkedIn 651 1
Y Combinator - венчурный фонд 51 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5467 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 53 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66540 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50847 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3047 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10557 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1443 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19537 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2189 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1316 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13620 1
Google Brain 7 1
OpenAI ChatGPT 354 1
Thiel Peter - Тиль Питер 30 1
Livingston Jessica - Ливингстон Джессика 5 1
Sutskever Ilya - Суцкевер Илья 7 1
Hoffman Reid - Хоффман Рейд 17 1
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Philip Brian - Филип Брайан 1 1
Назаров Александр 65 1
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Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 333 1
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Россия - ЮФО - Астраханская область 669 2
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США - Калифорния - Сан-Франциско 1413 1
США - Калифорния - Санта-Клара 180 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 165 1
США - Делавэр 169 1
США - Невада 209 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43358 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17458 1
Россия - УФО - Свердловская область 1505 1
Россия - СФО - Иркутская область 1102 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52193 1
Великобритания - Лондон 2387 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13336 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4018 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18617 2
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 78 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5097 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6142 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7635 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 636 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда - Доступное и комфортное жилье 50 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3962 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9865 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 816 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5407 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 241 1
The Information 60 1
New York Post 46 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
Транспортная неделя - форум 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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