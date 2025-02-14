Бабушкин Игорь
Бабушкин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 2
|OpenAI 229 1
|PayPal 654 1
|Google DeepMind 47 1
|Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 228 1
|Google LLC 11818 1
|Microsoft Corporation 24661 1
|X Corp - Twitter 2848 1
|Tesla Motors 397 1
|Microsoft - LinkedIn 651 1
|Y Combinator - венчурный фонд 51 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5467 1
|Google Brain 7 1
|OpenAI ChatGPT 354 1
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