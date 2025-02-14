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Витрина товаров «Сделано в Астраханской области» появилась на Ozon

Ozon запустил новую витрину в рамках своего проекта «Сделано в России» и при поддержке Министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области. Здесь уже представлены сотни товаров от местных производителей — рыба, обувь, продукция для творчества и для детей.

Специальный раздел оформлен в фирменном стиле Астраханской области.

«Региональный брендбук основан на элементах представительского знака и отражает неповторимость нашего региона. Представительский знак является не только указанием на место производства, но и своеобразным знаком качества продукции, что послужит дополнительным инструментом продвижения товаров местных производителей, размещённых на региональной витрине», — сказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Ассортимент витрины будет расширяться. Чтобы представить товары в разделе «Сделано в Астраханской области», местным предпринимателям необходимо отправить в Министерство промышленности, торговли и энергетики региона следующую информацию: ID на маркетплейсе, описание товара, подтверждение производства на территории региона.

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Маркет

Руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Александр Васильев отметил: «Мы продолжаем поддерживать российских предпринимателей и увеличивать количество специальных витрин. Они востребованы среди регионального бизнеса, поэтому их ассортимент постоянно пополняется уникальными товарами. Новым участником нашего проекта «Сделано в России» стала Астраханская область. Теперь покупатели ещё быстрее смогут находить товары, произведенные в этом регионе».

Ozon запустил проект «Сделано в России» при поддержке региональных властей в 2022 г. Сегодня на маркетплейсе уже представлена продукция 28 регионов России. Этот список пополнил раздел «Сделано в Астраханской области».

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