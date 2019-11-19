Ростех и Астраханская область реализуют совместные проекты в сфере «Умного города»

Ростех и Астраханская область договорились о реализации комплексных технологических проектов на территории региона. Соответствующее соглашение подписано в ходе форума «Транспортная неделя», который проходит в эти дни в Москве.

Подписи под документом поставили губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и заместитель генерального директора госкорпорации Ростех Александр Назаров.

В соответствии с соглашением, Ростех будет содействовать региону в реализации проектов, направленных на создание комфортной и безопасной городской среды, цифровизацию различных сфер жизни региона, повышение энергоэффективности городского хозяйства.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет создание интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Внедрение таких разработок позволяет улучшить безопасность на дорогах, значительно снизить число ДТП, увеличить пропускную способность дорог.

«Транспортная инфраструктура – один из важнейших вопросов для Астраханского региона. Сегодня норме соответствуют всего 36 процентов дорог. Капитального ремонта ждут 19 аварийных мостов. И подходить к реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» надо не только ремонтируя дорожное покрытие, а комплексно, в кратчайшие сроки и с использованием передовых технологий. Взаимодействие с Госкорпорацией позволит работать быстро и эффективно, а главное, с пользой для людей решить поставленные задачи», – подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

В соответствии с достигнутыми договоренностями Ростех будет формировать в регионе пилотные зоны для тестирования цифровых решений и внедрять отечественные информационно-коммуникационные технологии.

Также госкорпорация будет оказывать содействие региону в проведении научных исследований, создании и модернизации научно-исследовательских центров, производстве высокотехнологичной продукции на территории области.

«У Ростеха накоплен большой практический опыт интеграции цифровых технологий в городскую среду в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Например, проекты в сфере «Умного города» мы реализуем в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Иркутской областях, ряде других регионов страны. Эта работа позволяет повысить комфорт и безопасность для горожан, совершенствовать качество управления городскими территориями, значительно экономить энергоресурсы, улучшить дорожную и экологическую ситуацию. Внедряемые решения также могут обеспечить рост доходов бюджета региона до 10% и сокращение расходов – до 15%», – сообщил заместитель генерального директора госкорпорации Ростех Александр Назаров.