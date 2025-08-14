Из компании, создающей ИИ для Илона Маска, уходит главный разработчик с русскими корнями

Игорь Бабушкин, который вместе с Илоном Маском создавал его ИИ-стартап xAi, покидает компанию. Его уход сопровождался скандалами, так же как и назначение на должность старшего технического директора в 2023 г.



Новые планы главного инженера xAI

Игорь Бабушкин, руководивший инженерными группами ИИ-стартапа Илона Маска (Elon Musk) xAI, объявил о своем уходе из компании, пишет TechCrunch.

Бабушкин участвовал в создании xAI в 2023 г. «Я до сих пор помню тот день, когда мы впервые встретились с Илоном. Мы часами говорили об искусственном интеллекте и о том, что может его ждать в будущем», — написал в посте на платформе X. Некоторые СМИ называют его «соучредителем» xAI, но есть ли у него доля в компании и какого размера, нигде не указывается.

Совместное с Маском детище Бабушкин покидает, чтобы основать собственную венчурную компанию Babuschkin Ventures, которая, по его словам, будет поддерживать исследования в области безопасности ИИ и стартапы, которые «продвигают человечество и раскрывают тайны нашей Вселенной».

Новая идея появилась у него тоже после интересной беседы. На этот раз — с Максом Тегмарком (Max Tegmark), основателем Future of Life Institute. С ним они обсуждали, как можно безопасно создавать системы искусственного интеллекта, способствующие процветанию будущих поколений.

Увольнение на фоне скандалов

Перед уходом Бабушкина из xAI компания оказалась в центре несколько скандалов, связанных с ее чат-ботом на основе искусственного интеллекта Grok.

Например, в июле 2025 г., как писал TechCrunch, было обнаружено, что Grok цитировал личное мнение Маска, пытаясь ответить на спорные вопросы. Буквально за два дня до этого сообщения в прессе появилась информация о скандальных высказываниях Grok по «еврейскому вопросу».

В начале августа 2025 г. The Verge писал о том, что xAI представила новую функцию в Grok, которая позволяет пользователям создавать сгенерированные искусственным интеллектом видеоролики с «пикантными» изображениями публичных личностей, в том числе в голом виде.

Кто такой Игорь Бабушкин

О своем происхождении в посте на Х Бабушкин рассказал, что его родители иммигрировали в США из России в поисках лучшей жизни для своих детей.

О его жизни в США в апреле 2024 г. CNews писал, что, за месяц до назначения Бабушкина на должность старшего технического директора xAi он был арестован по подозрению в применении домашнего насилия.

Бабушкина задержали 6 марта 2023 г. в Пало-Альто (Калифорния, США). Полиция Пало-Альто отреагировала на утренние беспорядки в роскошном многоквартирном доме по адресу 588 Webster St., недалеко от кампуса Стэнфордского университета. Его отпустили через несколько часов под залог в размере $10 тыс.

Илона Маска Бабушкин заинтересовал как специалист в области искусственного интеллекта. Он учился в техническом колледже в Германии, прежде чем начать свою карьеру в качестве инженера-исследователя в DeepMind, британской лаборатории искусственного интеллекта, которая была приобретена Google в начале 2014 г.

Проработав почти четыре года в DeepMind и дослужившись до должности старшего исследователя, Бабушкин переехал из Лондона (Великобритания) в Сан-Франциско (США), где присоединился к коллективу OpenAI в качестве члена технического персонала. В OpenAI Бабушкин провел почти два года – в марте 2022 г. он вернулся обратно в DeepMind в качестве старшего штатного инженера-исследователя.

В феврале 2023 г. карьера Бабушкина в DeepMind завершилась, и одновременно с этим в интернете появилась информация, что Маск хочет видеть его в топ-менеджменте своего нового ИИ-стартапа.