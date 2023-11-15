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Дорожники запустили новые видеодетекторы на подъезде к Нижнему Тагилу

На Т-образном перекрестке южного подъезда к Нижнем Тагилу на км 11+887 заработали три видеодетектора транспорта. Они станут частью интеллектуальной транспортной системы (ИТС), внедряемой Управлением автомобильных дорог Свердловской области. Об этом CNews сообщили представители «УГМК-телеком».

Установка элементов ИТС в Нижнем Тагиле проведена в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Проект реализует компания «УГМК-телеком». Команда ее специалистов устанавливает видеодетекторы в регионе с 2020 г. За это время только в Нижнем Тагиле смонтировано 68 систем для мониторинга транспортных потоков. Строительство еще восьми объектов запланировано на 2024 г.

Такие детекторы предназначены для выявления параметров транспортного потока. Это позволяет анализировать дорожную ситуацию и вырабатывать своевременные решения по корректировке работы светофоров.

«Видеодетекторы – важная часть системы мониторинга дорожной ситуации. Они интегрируются в центральное серверное программное обеспечение и позволяют определять интенсивность, пропускную способность, среднюю скорость и плотность транспортного потока», – отметил руководитель группы проектов направления интеллектуальных транспортных систем «УГМК-телеком» Вячеслав Мальцев.

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Управление автомобильных дорог Свердловской области будет использовать весь массив полученных от детекторов данных для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети. В первую очередь, речь об оптимизации работы светофоров. Они будут настраиваться с учетом интенсивности суточного трафика.

Задача повышения безопасности дорожного движения поставлена Губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры, отвечающей показателям спроса, надежности, безопасности, экологичности для потребителей – одна из целей региональной пятилетней дорожной программы.

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