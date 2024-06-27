Резидент «Сколково» внедрил цифровую платформу в ЦМИ МГУ для поддержки принятия решений при освоении морских акваторий

Компания ООО «Моринтех», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика России» внедрила в бизнес-процессы Центра Морских Исследований МГУ имени М.В. Ломоносова цифровую платформу для поддержки принятия решений. Платформа поможет при хозяйственном освоении морских акваторий. Общий бюджет проекта составил 207,15 млн руб., из которых 100 млн руб. – грант Фонда «Сколково». Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

«Моринтех» доработал для ЦМИ МГУ Цифровую платформу Sloyka, которая позволит упростить принятие решений при планировании логистических операций, строительных работ на шельфе, организации геологоразведочных и гидрографических работ с учетом влияния неблагоприятных гидрометеорологических и ледовых явлений. С помощью ИИ-алгоритмов платформа автоматизирует рутинные процессы и ускоряет анализ информации.

«Федеральный проект "Искусственный интеллект" направлен на поддержку и развитие передовых технологий, позволяющих внести значительный вклад в экономику страны. Мы видим, что внедрение ИИ в такие сферы, как морская логистика и экологический мониторинг, приносит реальные результаты. Проект Sloyka демонстрирует эффективное использование ИИ для решения сложных задач и повышения конкурентоспособности российских компаний на международной арене», — сказал заместитель министра экономического развития России Максим Колесников.

В основу платформы Sloyka легла созданная «Моринтехом» нейросеть MariNet — разработка для прогнозирования течений, уровня моря и состояния ледовой обстановки. Кроме того, были адаптированы открытые иностранные гидродинамические модели GFS, WaveWatch и Nemo для акваторий России. Платформа также включает функционал для проведения экологического мониторинга, такие как контроль скорости движения судов в особо охраняемых природных территориях и выявление пленочных загрязнений на спутниковых изображениях с моделированием траектории их дрейфа.

Внедрение цифровой платформы показало значительные результаты. Так, были существенно сокращены затраты на топливо и время прохода судов по маршрутам благодаря улучшенному планированию. Использование алгоритмов искусственного интеллекта для обработки данных о ледовых условиях позволило ускорить этот процесс почти в девять раз, что серьезно сокращает трудозатраты на обработку данных и планирование работ. Ожидаемый экономический эффект от применения продукта к 2026 г. составит 200 млн руб. За то же время, прогнозируемая выручка от тиражирования на объектах получателя гранта достигнет 67 млн руб.

«В рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" нам было важно обеспечить отбор и поддержку значимых отраслевых решений. Проект "Моринтех" как раз является таким решением и демонстрирует большой потенциал применения искусственного интеллекта в морской отрасли. Разработанная цифровая платформа не только повышает эффективность текущих операций, но и открывает новые возможности для устойчивого развития морских ресурсов. Особенно важно, что проект учитывает экологические аспекты, что полностью соответствует нашей стратегии поддержки инноваций, способствующих сохранению окружающей среды», — отметил Павел Гудков, заместитель председателя правления Фонда «Сколково» по экспертизе и финансовой поддержке.

«Цифровая платформа "Sloyka" обеспечивает наших клиентов актуальной фактической и прогностической информацией, необходимой для планирования и выполнения морских операций. Благодаря применению передовых ИИ-алгоритмов, платформа анализирует обширные объемы данных, что позволяет точно прогнозировать гидрометеорологические и ледовые условия — критически важные аспекты для безопасности и эффективности морских операций в Арктике. Развитие Северного морского пути является стратегической задачей для России, и "Sloyka" играет важную роль в этом процессе, предоставляя данные для оптимизации маршрутов судов и управления рисками, связанными с экстремальными погодными условиями и ледовой обстановкой. Кроме того, наша команда активно разрабатываем функционал экологических сервисов, чтобы поддерживать устойчивое развитие морской отрасли. Мы выражаем благодарность Фонду "Сколково" и Минэкономразвития России за поддержку в реализации этого амбициозного проекта и уверены, что "Sloyka" найдет широкое применение среди заказчиков, активно работающих в морских акваториях России», — отметила Марина Семенова, директор по цифровым технологиям «Моринтех».

В рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» Фонд «Сколково» совместно с Минэкономразвития России продолжает поддерживать пилотные проекты по внедрению технологий ИИ в приоритетных отраслях экономики. Подать заявку можно до 29 июля 2024 г.