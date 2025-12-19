Ozon подписал соглашение о сотрудничестве с Университетом ИТМО

Ozon подписал соглашение с Университетом ИТМО о совместной реализации программы топ-уровня «Компьютерные технологии искусственного интеллекта» в рамках образовательных программ бакалавриата «Компьютерные технологии» и «Разработка программного обеспечения/software engineering». Эксперты компании будут читать лекции, разбирать реальные кейсы со студентами и делиться опытом применения искусственного интеллекта и машинного обучения в продуктах с фокусом на практику — работа с данными и ML-моделями в продакшене, обучение и внедрение моделей в высоконагруженных системах, прикладной ИИ для цифровых сервисов.

Программа готовит топ-специалистов в сфере ИИ и реализуется в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Сотрудничество с крупной ИТ-компанией позволит студентам ИТМО пользоваться дополнительными инфраструктурными возможностями, получать актуальные знания от экспертов из индустрии и закреплять навыки на реальных бизнес-кейсах. Как рассказала директор по ИТ-персоналу Ozon Tech Вера Маневич, новый бакалавриат — не единственный формат сотрудничества компании с ИТМО: вместе партнеры уже реализуют магистратуру «Проектирование и разработка систем больших данных» и проводит различные активности для студентов: «Мы заинтересованы в привлечении талантливых студентов и формировании кадрового резерва. Это долгосрочные инвестиции в развитие экосистемы отечественных IT-талантов и в технологическое лидерство компании. Поэтому мы активно инвестируем в обучение студентов, участвуем в образовательных проектах и инициативах. Для нас важно быть интегрированным в учебный и научный процессы, чтобы вместе с высшей школой мы могли формировать будущее инженерного и технологического образования, и Университет ИТМО — ключевой вуз-партнер для нас в этом направлении. Образовательные проекты помогут нам внести вклад в развитие IT-образования, выстроить "мостик" между академической средой и бигтехом. Это позволит студентам сразу понимать, какие знания, практические умения и навыки сейчас важны и ценятся на рынке».