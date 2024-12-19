Полозов Сергей
|19.12.2024
|Состоялся запуск линейного ускорителя — стартовой ступени ускорительного комплекса ЦКП «СКИФ» 1
Полозов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Линейный ускоритель - Linear accelerator 75 1
|Квантовый компьютер - Спинтроника - спиновая электроника 51 1
|4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 1
|РАН СО - СКИФ ЦКП - Сибирский кольцевой источник фотонов - Центр коллективного пользования 9 1
|Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 150 1
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