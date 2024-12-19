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Полозов Сергей



19.12.2024 Состоялся запуск линейного ускорителя — стартовой ступени ускорительного комплекса ЦКП «СКИФ» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Полозов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Наукоград - технопарк 134 1
Линейный ускоритель - Linear accelerator 75 1
Квантовый компьютер - Спинтроника - спиновая электроника 51 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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