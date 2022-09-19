«Моделирование и цифровые двойники» открыла новый учебный центр

«Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД»), поставщик отечественных и зарубежных инженерных решений, сообщила об открытии нового учебного центра в «Сколково».

Резиденты «Сколково», а также команды инженеров и проектировщиков из разных компаний смогут проходить обучение по работе с ПО для компьютерного моделирования и инженерных расчетов. Им будут доступны многодневные базовые и специализированные курсы обучения, а также курсы повышения квалификации по направлениям «Механика деформируемого твердого тела», «Гидродинамика», «Электромагнетизм (ВЧ и НЧ)», «Моделирование сыпучих сред». Кроме того, желающие смогут пройти обучение по направлению цифровизации производственных процессов – например, курс «Цифровая трансформация научно-производственных предприятий», в рамках которого они узнают, как оценить уровень зрелости предприятия и потребности в цифровизации процессов, какие этапы цифровой трансформации существуют, в чем отличие цифровой трансформации от цифровизации и автоматизации, что такое цифровые двойники изделий и производственных линий и многое другое. Учебный центр также предоставит услуги по обучению и внедрению, сертификации и тестированию специалистов, а также оказанию консалтинговых услуг по разработке методик и расчетам на заказ.

В учебном центре МЦД уже прошли обучение специалисты компании «ОКБ гидропресс». Они изучили курсы по направлениям расчетов вычислительной гидродинамики

с учетом тепловых эффектов. Всем желающим пройти очные курсы в новом учебном центре компания «Моделирование и цифровые двойники» предоставит скидку 15% до конца 2022 г. по промокоду SKOLKOVO22.

Кроме того, в технопарке «Сколково» выставлен демонстратор цифрового двойника мельницы измельчения, разработанный экспертами компании «Моделирование и цифровые двойники». Он предназначен для проведения демонстрации основных сценариев повышения эффективности работы мельницы, состава оборудования, архитектуры системы и интерфейса.

В 2019 г. компания «Моделирование и цифровые двойники» стала аккредитованным центром коллективного пользования (ЦКП) «Сколково». ЦКП является частью инновационно-исследовательской инфраструктуры «Сколково» и предоставляет резидентам и другим ЦКП «Сколково» льготный доступ к знаниям и передовым технологиям инженерного моделирования, высокопроизводительным облачным вычислительным ресурсам. У компании также есть офис в Технопарке «Сколково» для обеспечения качественной и оперативной поддержки резидентов «Сколково».