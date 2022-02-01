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IDC: крупные российские компании нуждаются в защищенной мобильной среде

IDC при поддержке «Открытой мобильной платформы» подготовила исследование «Актуальные задачи корпоративной мобильности». Оно показало, что 52% компаний сталкиваются с проблемами безопасности данных и инфраструктуры их передачи при использовании мобильных решений.

Рынок корпоративной мобильности совершил огромный шаг вперед на фоне общей цифровизации предприятий. Около 90% опрошенных компании уже имеют формализованную стратегию цифровой реформации, и мобильные решения являются её частью, прежде всего как инструмент получения данных и повышения эффективности работы сотрудников. При этом задача цифровой трансформации, в основе которой лежит использование данных на всех стадиях принятия решений, вывела проблему информационной безопасности на первый план.

По результатам исследования, аналитики IDC определили текущее состояние рынка корпоративной мобильности отметив, в частности, что: процесс использования мобильных устройств в корпоративной среде будет расширяться в рамках стратегических инициатив по созданию цифровых предприятий; рост инвестиций в создание корпоративных мобильных решений продолжится, поскольку предприятия будут больше учитывать специфику работы различных категорий сотрудников с целью повышения их эффективности; дальнейшее развитие корпоративной мобильности невозможно без создания надежной защищенной среды, в которой передаются и обрабатываются корпоративные данные.

Некоторые результаты исследования в цифрах: 86% опрошенных наиболее приемлемым считают применение корпоративных мобильных устройств для решения задач корпоративной мобильности; 73% участников считают корпоративную мобильность инструментом повышения эффективности работы компании, а 62% – роста продуктивности работы сотрудников; 58% опрошенных считают, что устранение возможностей передачи данных в облако за пределы Российской Федерации сделает решения корпоративной мобильности более востребованными; 52% респондентов считают безопасность корпоративных данных и инфраструктуры их передачи и обработки основным препятствием, мешающим более широкому распространению решений корпоративной мобильности.

Среди других вопросов, затронутых в исследовании: кто больше всего влияет на принятие решений в отношении корпоративной мобильности? Среднее количество корпоративных приложений на одном мобильном устройстве сотрудника; проблемы, с которыми столкнулись организации при использовании решений корпоративной мобильности; стоп-факторы, препятствующие внедрению или развитию решений корпоративной мобильности.

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«Российским компаниям и организациям необходимо выстраивать комплексную стратегию развития корпоративной мобильности, учитывая риски, связанные с использованием устройств и программного обеспечения иностранного производства. Это касается как внутренних рисков, связанных с требованиями регуляторов, так и внешних рисков, обусловленных возможным прекращением поставок новых технологий, отменой поддержки приобретенных решений, а также вмешательства извне, – сказала директор по исследованиям IDC Россия и СНГ Елена Семеновская. – Дальнейшее проникновение мобильных решений в бизнес-процессы компаний будет способствовать более детальной оценке рисков и росту заинтересованности в создании корпоративной доверенной мобильной среды».

В опросе участвовали директора по информационным технологиям, информационной безопасности и цифровой трансформации. Среди опрошенных были представители компаний, занятых в производстве, строительстве и оказании профессиональных, транспортно-логистических и коммунальных услуг, а также нефтегазового сектора – всего 105 компаний со штатом от 1 тыс. сотрудников.

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