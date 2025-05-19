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Леденева Евгения
УПОМИНАНИЯ
|19.05.2025
|«Т1» расширяет региональное присутствие в Екатеринбурге 1
|06.11.2012
|«Микротест» построил сеть передачи данных для «Уралвагонзавода» 1
Леденева Евгения и организации, системы, технологии, персоны:
|Европа 24370 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148545 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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