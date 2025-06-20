Разделы

Электроника Импортонезависимость
|

«Уралмаш НГО Холдинг» презентовал первый российский роботизированный комплекс для буровых установок

В Екатеринбурге состоялась презентация первого отечественного роботизированного комплекса, предназначенного для работы с бурильными трубами при спуско-подъемных операциях на буровых установках. Об этом CNews сообщили представители «Уралмаш НГО Холдинга».

Роботизированный комплекс спуско-подъемных операций (РКСПО), разработанный специалистами «Уралмаш НГО Холдинг», выводит процессы бурения и спуско-подъемных операций при строительстве нефтяных и газовых скважин на новый, более высокий уровень механизации и автоматизации, способствует созданию более комфортных и безопасных условий работы буровой бригады, оптимизируетиповышаетэффективность производственных процессов.

Основной особенностью и отличием РКСПО от зарубежных аналогов является применение электрического привода рабочих механизмов вместо гидравлического, что повышает эффективность и надежность комплекса при его эксплуатации в условиях низких температур Крайнего Севера.

Специалистами «Уралмаш НГО Холдинг» созданы, как механизмы, так и программное обеспечение комплекса, связавшее в единую технологическую систему несколько узлов и агрегатов буровой установки, что, в итоге, позволяет выполнять спуско-подъёмные операции и расстановку бурильных труб в подсвечниках на рабочей площадке буровой установки практически без участия человека.

РКСПО могут оснащаться как вновь изготавливаемые, так и выпущенные ранее буровые установки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как работают цифровые инструменты в госсекторе: опыт Липецкой области

Российские ученые создали экологичное «зеленое» топливо для космических кораблей

Валерий Бадма-Халгаев, Мособлбанк: В ближайшем будущем ИИ будет интегрирован в большинство средств защиты информации

В России создан способ управления техникой жестами без камер и датчиков

Дмитрий Серый, Vinteo: Мы добились высокой степени локализации производства ВКС-оборудования в России

Российские физики создали источник плазмы для использования в передовых литографах

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Показать еще

Наука

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели
Показать еще