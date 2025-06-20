«Уралмаш НГО Холдинг» презентовал первый российский роботизированный комплекс для буровых установок

В Екатеринбурге состоялась презентация первого отечественного роботизированного комплекса, предназначенного для работы с бурильными трубами при спуско-подъемных операциях на буровых установках. Об этом CNews сообщили представители «Уралмаш НГО Холдинга».

Роботизированный комплекс спуско-подъемных операций (РКСПО), разработанный специалистами «Уралмаш НГО Холдинг», выводит процессы бурения и спуско-подъемных операций при строительстве нефтяных и газовых скважин на новый, более высокий уровень механизации и автоматизации, способствует созданию более комфортных и безопасных условий работы буровой бригады, оптимизируетиповышаетэффективность производственных процессов.

Основной особенностью и отличием РКСПО от зарубежных аналогов является применение электрического привода рабочих механизмов вместо гидравлического, что повышает эффективность и надежность комплекса при его эксплуатации в условиях низких температур Крайнего Севера.

Специалистами «Уралмаш НГО Холдинг» созданы, как механизмы, так и программное обеспечение комплекса, связавшее в единую технологическую систему несколько узлов и агрегатов буровой установки, что, в итоге, позволяет выполнять спуско-подъёмные операции и расстановку бурильных труб в подсвечниках на рабочей площадке буровой установки практически без участия человека.

РКСПО могут оснащаться как вновь изготавливаемые, так и выпущенные ранее буровые установки.