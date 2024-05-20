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Авиакомпания «ЮТэйр» перевела кадровые процессы в Directum HR Pro

Более 5 тыс. сотрудников «ЮТэйр» ознакамливаются с кадровыми документами, запрашивают и получают справки, а также оформляют отпуска в электронном виде. По результатам внедрения Directum HR Pro в авиакомпании ожидают экономию 50 млн руб. в год. Об этом CNews сообщили представители Directum.

В Группе «ЮТэйр» завершился масштабный этап цифровизации на базе системы Directum HR Pro. Изменения коснулись всех работников (наземный, летный, технический персонал) и топ-менеджеров.

В результате проекта: кадровые процессы стали прозрачными: все изменения отслеживаются в системе, налажен контроль за согласованием документов; существенно сократились временные и трудозатраты на печать, доставку, обратную пересылку документов; планирование, согласование, перенос отпусков идут быстрее: подача заявления на отпуск и его согласование теперь занимают 5 минут вместо получаса, как это было раньше; только за первый месяц эксплуатации за счет отказа от бумаги удалось исключить из документооборота порядка 3 тыс. документов; прогноз — 10 тыс. документов в месяц; у сотрудников появилось «единое окно» для взаимодействия с работодателем.

Интерес к кадровому электронному документообороту в Группе «ЮТэйр» возник в период пандемии, когда ответственным специалистам приходилось подписывать документы с работниками удаленно. Обширная география присутствия компании, разъездной и дистанционный характер работы сотрудников подкрепили намерение подключиться к КЭДО. Еще одной предпосылкой стало вступление в силу законов 377-ФЗ и 407-ФЗ, которые дали бизнесу «зеленый свет» для перехода на новый формат.

Систему Directum HR Pro выбрали, так как она отвечает требованиям импортозамещения, гибко настраивается под потребности компании и предоставляет экосистему решений для разных бизнес-задач.

В ближайшем будущем в «ЮТэйр» планируется перевести в цифру новые виды отпусков (без сохранения, ученический, по коллективному договору), а также процессы отмены/отзыва из отпуска по инициативе сотрудника и работодателя.

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Еще в планах — переход на электронное согласование и подписание табелей учета рабочего времени, организация удаленного трудоустройства, отказ от бумажных журналов для ознакомления с внутренней документацией. Также ожидается внедрение архива для долговременного хранения юридически значимых электронных документов и миграция из прежней системы документооборота на решения экосистемы Directum.

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«ЮТэйр» — российская авиакомпания. Вместе со своими дочерними структурами образует авиахолдинг — группу «ЮТэйр», которая выполняет пассажирские и грузовые авиарейсы по России и за рубежом.

Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости, обладают богатыми функциональными возможностями, подходят для стабильной работы десятков тысяч пользователей, отличаются надежностью и гибкостью.

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