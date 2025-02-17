Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Жители Пермского края теперь могут оставлять чаевые сотрудникам call-центров

ПАО «МТС» объявляет о запуске системы добровольных чаевых для сотрудников контактных центров. Теперь клиенты МТС смогут выразить благодарность сотрудникам поддержки за качественную помощь, отправив чаевые через удобный и безопасный сервис. После завершения разговора клиент получает SMS-сообщение со ссылкой для отправки чаевых через партнерскую услугу. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Решение о внедрении системы было принято на основе данных речевой аналитики MTS AI, которая используется в клиентском сервисе МТС. Анализ показал, что многие клиенты хотели бы иметь возможность вознаградить сотрудников за качественную работу. На первом этапе пилотный проект подтвердил востребованность сервиса: 90% сотрудников получают чаевые, а максимальная сумма перевода составила 1551 руб.

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился
Бизнес

Новая опция позволит МТС усилить фокус на качественном и своевременном решении вопросов клиентов, а также повысить мотивацию и вовлеченность сотрудников. Пока система чаевых работает в пилотном режиме, но в ближайшее время она будет поэтапно внедрена во все направления клиентского сервиса экосистемы МТС. Техническое решение было найдено в рамках МТС Challenge — программе отбора технологических проектов в области предоставления клиентского сервиса центра инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub.

«Новая система придаст дополнительный стимул для улучшения качества обслуживания. Мы хотели бы, чтобы как можно больше клиентов и сотрудников чувствовали свою значимость, а получение благодарности вдохновляли нас на еще большее внимание к каждому запросу. МТС продолжает совершенствовать клиентский опыт, внедряя инновационные решения, которые делают жизнь клиентов и сотрудников компании лучше. Запуск системы чаевых — это еще один шаг к созданию экосистемы, где технологии служат людям», — отметила вице-президент МТС по клиентскому опыту и сервису Татьяна Мудрецова. — МТС остается верной принципу клиентоцентричности, оперативно реагируя на запросы пользователей и стремясь сделать их опыт взаимодействия с компанией максимально комфортным и приятным. Внедрение системы чаевых — это возможность укрепить эмоциональную связь между клиентами и сотрудниками, делая сервис более персонифицированным и качественным».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился

Пивоваренная компания «Балтика» отказывается от MS Office и переходит на «Яндекс 360»

Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут

Пока власти гоняют майнеров по всей России, они спокойно добывают биткоины на государственных ПК

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники

Торрент-трекер с десятками миллионов посетителей внезапно отключился и не работает несколько дней. Не в курсе причин даже администрация

Конференции

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще