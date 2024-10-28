Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» обеспечил связь более чем в 30 населённых пунктах Орловской области

Специалисты «МегаФона» развернули сеть 4G в 14 муниципальных районах Орловской области. Жители небольших населённых пунктов получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету и качественной голосовой связи при помощи технологии звонков VoLTE. Новый уровень услуг оценили свыше 8 тыс. абонентов.

Работы проведены в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» и затронули Болховский, Дмитровский, Кромской, Покровский, Мценский, Свердловский и другие районы Орловской области. В программу вошли населённые пункты средней численностью от 100 до 500 человек.

Благодаря активации среднечастотного диапазона в сёлах и деревнях региона обеспечены стабильное покрытие и достаточная ёмкость сети. Средняя скорость передачи данных в смартфонах абонентов может достигать 40 Мбит/с, что позволяет оперативно отправлять и принимать электронную почту, загружать необходимые сайты, воспроизводить видео, а также общаться в мессенджерах.

Роман Зацепин, Softline — о суперлинейке облачных сервисов и развитии рынка облачных услуг
маркет

В частности, работы провели в деревнях Шумаково и Рассоховец Кромского района, сёлах Герасимово и Молодовое Шаблыкинского района, сёлах Бородино и Домаха Дмитровского района, деревнях Яковлево и Никуличи Свердловского района и других местах.

«Мы планомерно занимаемся развитием инфраструктуры Орловской области, ведь даже в отсутствии проводного интернета жители небольших населённых пунктов должны оставаться на связи и пользоваться всеми необходимыми сервисами. Существенный объём работ в рамках проекта “Устранение цифрового неравенства” проведён в Кромском районе, где развернули сеть сразу в шести поселениях. В общей сложности с начала года мы модернизировали уже более 120 телеком-объектов», — сказал директор «МегаФона» в Орловской области Сергей Ивочкин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие космические технологии, сервисы и ПО будут созданы в России за 481 млрд руб.

На создании российского чудо-планшета Чубайса из «Роснано» «похитили 13 миллиардов»

Роскомнадзор испытывает на Рунете сервис поиска критических уязвимостей

Власти хотят ввести налоговые льготы для «белых хакеров»

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Долговечны ли ноутбуки с OLED-экранами: 5 удачных моделей

Почему подписки — ловушка для потребителей и как туда не попасть

Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: