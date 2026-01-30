Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189813
ИКТ 14646
Организации 11361
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3547
Системы 26564
Персоны 82408
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

Россия ЦФО Орловская область Кромской район Кромы

Россия - ЦФО - Орловская область - Кромской район - Кромы

СОБЫТИЯ


30.01.2026 Скорость интернета в селах Орловской области выросла на 15% 1
10.10.2025 «МегаФон» подключил к 4G 11 сел Ивановской области 1
28.10.2024 «МегаФон» обеспечил связь более чем в 30 населённых пунктах Орловской области 1
12.08.2024 В Орловской области провели апгрейд мобильного интернета 1
14.12.2023 МТС обеспечила мобильным интернетом 10 тыс. жителей малых сел и деревень Орловщины 1
21.08.2013 На объектах МЦ АУВД введено в эксплуатацию более 40 единиц средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10046 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14507 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 472 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 213 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 77 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 159 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9424 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3319 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8803 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1296 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73660 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17155 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1671 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2433 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8939 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2506 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5897 2
Microsoft Windows 2000 8679 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 49 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 962 1
Орловский Виктор 399 3
Ивочкин Сергей 17 2
Мочалов Юрий 39 1
Россия - ЦФО - Орловская область 355 3
Россия - ЦФО - Орловская область - Болховский - Болхов 11 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 156 2
Россия - УФО - Свердловская область 1784 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Колпнянский район - Колпна 5 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46020 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Валуйский район - Валуйки 15 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Бежецк 6 1
Россия - ЦФО - Курская область 702 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1633 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 564 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 655 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 454 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1348 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Старооскольский район - Старый Оскол 82 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415818, в очереди разбора - 727541.
Создано именных указателей - 189813.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще