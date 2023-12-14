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МТС обеспечила мобильным интернетом 10 тыс. жителей малых сел и деревень Орловщины

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске сети LTE в малых селах и деревнях в 13 районах Орловского региона. Новое телеком-оборудование установили в 21 удаленном населенном пункте, в каждом из которых проживает от 200 до 500 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В зону высокоскоростного мобильного интернета также попали и близлежащие деревни, в которых насчитывается от нескольких жителей и более. В результате доступ к сети 4G МТС получили порядка 10 тыс. селян.

Наибольшее количество новых локаций с сетью LTE появилось на карте Орловской области в Новодеревеньковском районе — 15 сел и деревень, 13 населенных пунктов — в Кромском районе, 10 — в Дмитровском. Высокоскоростной интернет получили также села и деревни Покровского, Колпянского и других районов.

После масштабного запуска сети селяне получили онлайн-доступ к социально-значимым ресурсам, порталам госуслуг, медицинским и образовательным учреждениям и онлайн-банкингу. При помощи мобильного интернета фермерские хозяйства получают возможность расширить каналы сбыта своей продукции, внедрять системы товарно-кассового учета и вносить данные в государственные информационные системы.

«Обеспечить качественной связью малые и удаленные села области — непростая задача, которую мы решаем постепенно, шаг за шагом. Мы видим, как возрастает активность людей, в том числе и деловая. Селяне при наличии интернета начинают активно общаться по видеосвязи, звонят через мобильный интернет с помощью технологии VoLTE, общаются в чатах с соседями», — сказал директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов.

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