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В Орловской области провели апгрейд мобильного интернета

Специалисты «МегаФона» с мая 2024 г. установили новое телеком-оборудование и модернизировали свыше 25 базовых станций в четырех районах Орловской области. Надежный 4G-сигнал на средней скорости 30 Мбит/с стал доступен для нескольких тысяч жителей населенных пунктов региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое оборудование установлено на улице Емлютина в Орле, что существенно улучшило покрытие в микрорайоне Зареченский. Теперь средняя скорость передачи данных составляет около 40 Мбит/с, этого достаточно для отправки фото близким, просмотра видео в высоком качестве и общения в соцсетях и мессенджерах.

Помимо этого, в Орловской областной клинической больнице и на территории бульвара Победы в Орле телеком-оборудование заработало сразу в нескольких частотных диапазонах LTE. Модернизированная сеть гарантирует уверенное покрытие, необходимое для того, чтобы специалисты пользовались конференц-связью и другими онлайн-решениями в любой части медицинского учреждения. Пациенты также смогут с пользой провести досуг – прочитать книгу онлайн или позвонить близким в мессенджерах. Скорость передачи данных при этом достигает 25 Мбит/с.

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В Кромском районе работы провели в селе Шахово, а в Болховском районе – в поселке Калинина. Устойчивый сигнал мобильного интернета и голосовой связи также оценят жители поселков городского типа Знаменка и Нарышкино, которые расположены в Орловском и Урицком районах. В общей сложности обновления затронут несколько тысяч человек в различных населенных пунктах.

«С начала года мы уже модернизировали около 100 базовых станций в регионе. Планомерный апгрейд телеком-инфраструктуры обеспечивает клиентов надежной связью как в крупных городах, так и небольших населенных пунктах. Так, благодаря бесперебойному мобильному сигналу в Орловской областной клинической больнице специалисты смогут оказывать помощь и общаться с пациентами онлайн, а также использовать современные технологии для улучшения обслуживания», – сказал директор «МегаФона» по Орловской области Сергей Ивочкин.

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