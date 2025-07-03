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Осовицкая Нина
УПОМИНАНИЯ
|03.07.2025
|Работодатели рассказали, какие меры помогают удерживать сотрудников 1
|01.11.2012
|12 ноября в Москве состоится конференция Social Media Human Resources 1
|25.10.2012
|В Москве пройдет конференция Social Media Human Resources 1
Осовицкая Нина и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44469 2
|Россия - Бородино 44 2
|Россия - РФ - Российская федерация 150441 1
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