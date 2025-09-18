Треть российских компаний рискуют проиграть в борьбе за кадры из-за игнорирования бренда работодателя

Эксперты , российской платформы онлайн-рекрутинга, представили исследование, посвященное эволюции бренда работодателя. Данные показывают тревожный тренд: несмотря на обострение конкуренции на рынке труда, доля компаний, которые не планируют заниматься своим HR-имиджем, выросла и достигла 34% (в 2018 году их было 21%). При этом лишь 45% работодателей уже продвигают свой бренд – и этот показатель стабилен последние семь лет. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Онлайн-опрос проводился в период с августа по октябрь 2025 г. среди 583 российских работодателей.

Особенно уязвим малый бизнес: среди компаний численностью до 100 сотрудников только 36% ведут работу с брендом работодателя – в полтора раза реже, чем среди крупных игроков (от 1 тыс. сотрудников и выше, где этот показатель превышает 50%). В числе наиболее активных отраслей – ИТ-сфера (60%), оптовая торговля (52%), ритейл (45%), а также транспортно-логистический сектор (44%).

Среди тех, кто развивает бренд работодателя, более половины (55%) имеют выделенного специалиста или команду под эту задачу. Для крупных компаний это скорее правило, чем исключение (у 86% есть кадровые ресурсы для этого), тогда как в малом бизнесе отдельный специалист по имиджу на рынке труда появляется только в 41% случаев.

Компании, которые не работают над своим HR-брендом, чаще всего признаются, что не знают, с чего начать (25%). Причем эта тенденция сохраняется с 2018 г. Среди других причин – недостаток бюджета (34%), отсутствие понимания выгоды от вложений (13%), уверенность в достаточности текущего имиджа (10%) и нехватка времени (8%). Еще 5% сообщили, что вообще не знают, что такое бренд работодателя. За семь лет снизилась доля тех, кто не знаком с понятием HR-бренда, а также тех, кто ссылается на отсутствие бюджета как на ключевое препятствие.

По мнению экспертов hh.ru, бизнес, который игнорирует HR-бренд, рискует проиграть конкурентам по рынку труда: ведь для соискателей репутация работодателя все чаще играет ключевую роль при выборе предложения. Пока же только 21% компаний планируют заняться развитием бренда работодателя в ближайший год, 12% – рассматривают перспективу в течение трех лет, еще 6% – в более отдаленном будущем. Между тем 26% работодателей отложили свои планы по развитию репутации на рынке труда на неопределенный срок.

«Ситуация на рынке труда иллюстрируют парадокс: в условиях кадрового дефицита доля компаний, принявших решение пока не заниматься брендом работодателя, только растет. Для малого бизнеса это достаточно выраженная проблема, ведь без проработанного бренда работодателя сложно конкурировать с крупными игроками по зарплатам и соцпакетам. Их главное оружие – это как раз сильный бренд, основанный на ценностях и атмосфере», – сказала Нина Осовицкая, директор бренд-центра hh.ru.