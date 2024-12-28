Российские инженеры усовершенствовали поиск лесных пожаров с помощью беспилотников

Специалисты Центра беспилотный авиационных систем университета Иннополис вместе с экспертами компаний «Формоза-Софт» и «Делидрон» разработали систему дистанционного видеомониторинга возгораний. Комплекс включает самолет вертикального взлета и посадки InnoVtol-3s, камеру с детектором дыма и программный продукт «Лесохранитель». Решение позволит обнаружить лесные пожары на ранней стадии в радиусе свыше 30 км и оперативно передать информацию в Рослесхоз и МЧС России. Об этом CNews сообщили представители университета Иннополис.

Инженеры российского ИТ-вуза установили на беспилотник InnoVtol-3s интеллектуальную камеру компании «Делидрон» для фиксирования задымлений при помощи нейросети — ИИ реагирует на белый, черный дым лесных, степных и техногенных пожаров. На скорости 80 км/ч дрон автоматически определяет координаты возгорания и передает данные в систему мониторинга лесных пожаров «Лесохранитель» для дальнейшей обработки. За один полет с высоты 500 м можно патрулировать площадь до 200 тыс. га.

Дмитрий Девитт, директор Центра беспилотных авиационных систем университета Иннополис: «Преимущества нашего комплекса — в полной обработке данных и поиске возгораний с автоматической геопривязкой на борту беспилотника прямо во время полета. Это первое в России максимально автономное решение в области мониторинга лесных пожаров. Для работы комплекса не требуется постоянный широкополосный доступ в интернет, достаточно наличия низкочастотного канала связи — это делает технологию дешевле и легко масштабируемой на другие регионы страны. Основными клиентами системы могут стать компании-эксплуатанты, выполняющие авиационные работы, а также региональные министерства лесного хозяйства».

Испытания системы инженеры проводили с июня по декабрь 2024 г. при разных погодных условиях в Республике Татарстан и на Сахалине. Решение находило задымления как летом, так и при снежном покрове — это расширяет сценарии применения технологии.

Университет Иннополис заключил эксклюзивное соглашение с разработчиком системы «Лесохранитель» — компанией «Формоза-Софт». В рамках партнерства комплексное решение возможно использовать исключительно на InnoVtol-3s, сконструированном специалистами Центра беспилотных авиационных систем российского ИТ-вуза.

Игорь Храмов, директор компании «Формоза-Софт»: «Наша команда создала нейросеть и алгоритм определения координат, которые обеспечивают высокую точность и оперативность выявления возгораний. В рамках проекта мы тесно сотрудничаем с компанией “Делидрон”, предоставившей аппаратную платформу — камеру и бортовой компьютер — для работы нашего ПО на борту БПЛА, и Университетом Иннополис, предложившим беспилотную платформу InnoVtol-3s с возможностью взлета с любой поверхности. Совместно разработанное комплексное решение сочетает обработку больших массивов данных прямо на борту беспилотника и глубокую интеграцию с системой мониторинга, что позволяет оперативно оповещать о пожарах заинтересованные органы и специалистов на всех уровнях. Общими усилиями мы делаем важнейший шаг в деле сохранения лесов и экологии страны».