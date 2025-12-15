Получите все материалы CNews по ключевому слову
Иннополис Университет АНО ВО Центр беспилотных технологий Университета Иннополис Центр беспилотных авиационных систем университета Иннополис
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Иннополис Университет АНО ВО и организации, системы, технологии, персоны:
|МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
|Бариев Искандер 18 1
|Россия - РФ - Российская федерация 157045 4
|Россия - ДФО - Сахалинская область 987 2
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 3204 2
|Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2957 1
|Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 1
|ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15143 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407602, в очереди разбора - 732689.
Создано именных указателей - 187386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.