Иннополис Университет АНО ВО Центр беспилотных технологий Университета Иннополис Центр беспилотных авиационных систем университета Иннополис


СОБЫТИЯ

15.12.2025 Программа университета «Иннополис» для управления всеми типами гражданских БПЛА вошла в реестр российского ПО 1
23.05.2025 Беспилотники университета «Иннополис» начали собирать с помощью цифровых помощников 1
28.12.2024 Российские инженеры усовершенствовали поиск лесных пожаров с помощью беспилотников 2
11.07.2024 Беспилотники Университета Иннополис начнут доставлять кровь новорожденных для генетических исследований 1
24.05.2024 Университет Иннополис тестирует беспилотный электробус в городской среде 4

МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3352 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18220 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5663 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6916 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 1
Бариев Искандер 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 157045 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 987 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3204 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2957 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15143 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
