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Рослесхоз завершил первый этап создания ФГИС ЛК

Федеральное агентство лесного хозяйства совместно с технологическим партнёром AT Consulting завершили первый этап проекта по созданию Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса.

«За три месяца команда проекта разработала подробную и детальную техническую документацию на ФГИС ЛК и её подсистемы. Она уже получила положительное заключение экспертизы. Следующим этапом станет разработка программного обеспечения, пусконаладочные работы и проведение предварительных испытаний», — сказал начальник Управления развития информационных систем и государственного лесного реестра Рослесхоза Михаил Никитин.

ФГИС ЛК создаётся в рамках общей цифровизации лесного хозяйства России, предполагающей постепенный переход от бумажных документов к цифровым данным, введение реестровых моделей, отказ от дублирующей и излишней информации.

Система консолидирует все отраслевые данные и станет основой для осуществления госуслуг и функций в сфере лесного хозяйства. ФГИС ЛК позволит получать, обрабатывать, хранить и визуализировать на лесных картах информацию о состоянии лесного фонда, в том числе количественные и качественные характеристики лесов, а также информацию об их использовании, охране, защите и воспроизводстве.

Заместитель руководителя Рослесхоза Вячеслав Спиренков отметил, что создание ФГИС ЛК — это формирование социально значимого, экономически и технически оправданного информационного пространства для устойчивого управления российскими лесами.

«Ключевые эффекты: повышение уровня достоверности и оперативности предоставления информации для принятия управленческих решений, обеспечение точности планирования мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, контроль всех процессов по использованию древесины и иных ресурсов. Система должна стать основным инструментом реализации государственной политики в лесном хозяйстве, формировать сведения о состоянии и перспективах развития лесного комплекса», — сказал Вячеслав Спиренков.

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