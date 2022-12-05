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Росреестр и Росимущество договорились о наполнении данными НСПД

Наполнение федеральной государственной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» сведениями о федеральном имуществе станет возможным благодаря расширению информационного взаимодействия между Росреестром и Росимуществом.

Заместитель руководителя Росреестра, руководитель цифровой трансформации Елена Мартынова отметила, что соглашение подписано ведомствами в рамках исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 7 июня 2022 г. №1040 «О федеральной государственной информационной системе «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных».

«Одним из важных этапов создания и условий эффективной работы Национальной системы пространственных данных является ее наполнение полными и точными сведениями. Для этого мы организуем системную работу с федеральными и региональными органами власти, профессиональным сообществом по интеграции пространственных данных на единой цифровой платформе. Только вместе мы сможем создать сервисы, отвечающие актуальным запросам людей, бизнеса и государства», – сказала Мартынова.

Обмен данными будет происходить в автоматизированном режиме между ФГИС ЕЦП НСПД и информационно-аналитической системой Росимущества «Единая система управления государственным имуществом». Об этом рассказал заместитель руководителя Росимущества Роман Шередин.

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«Передача в онлайн режиме сведений о государственном имуществе позволит повысить эффективность использования земель. Появится возможность рационально подходить к вопросам территориального планирования и пространственного развития», – отметил он.

Ранее Росреестр подписал соглашение об интеграции данных о границах лесного фонда и его геоданных в федеральную информационную систему «Единая цифровая платформа НСПД» с Рослесхозом.

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