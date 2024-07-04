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С начала 2024 г. к «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено 900 тыс. машин

Свыше 900 тыс. автомобилей подключилось к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС» за первое полугодие 2024 г. — вдвое больше, чем за аналогичный период 2023 г. При этом в рамках параллельного импорта юридические лица, индивидуальные предприниматели и инициативные автовладельцы установили кнопки SOS на 32 тыс. транспортных средств. Всего в «ЭРА-ГЛОНАСС» зарегистрировано более 11 млн машин. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Экстренным службам с начала года «ЭРА-ГЛОНАСС» передала более 43 тыс. аварийных вызовов автомобилистов. 82% сообщений – в автоматическом режиме, что говорит о высокой тяжести произошедших аварий. За девять лет работы система передала спасателям уже 385 тыс. экстренных вызовов.

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Цифровизация

«Увеличение числа подключенных к госинформсистеме автомобилей повышает безопасность для миллионов водителей и пассажиров по всей стране. «ЭРА-ГЛОНАСС» ежегодно спасает тысячи жизней. Такая эффективность достигается благодаря цифровому обмену данными со всеми региональными «Системами-112». Умное устройство подключенное к «ЭРА-ГЛОНАСС» в среднем за 19 секунд в цифровом виде передает в службы спасения важнейшие данные для оказания помощи: точные координаты происшествия, направление движения и общие характеристики автомобиля. Это кратно увеличивает шансы спасения жизней и здоровья людей при авариях», – сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

В первом полугодии 2024 г. стартовал пилотный проект по тестированию системы «ЭРА-ГЛОНАСС» для передачи информации о передвижении лесной техники во ФГИС Лесного комплекса. Проект, проходящий в Архангельской и Ульяновской областях, организован Рослесхозом совместно с Минпромторгом России и АО «ГЛОНАСС».

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