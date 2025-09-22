Разделы

Liftway.ru запустил первого в России умного Telegram-бота для подбора запчастей к лифтам и эскалаторам

Liftway.ru, онлайн-магазин запчастей для лифтового оборудования, объявляет о запуске уникального Telegram-бота @liftwaybot. Это первый в отрасли интеллектуальный помощник в мессенджере, способный распознавать запросы клиентов в свободной форме, а также обрабатывать изображения и техническую документацию для точного подбора необходимых деталей. Об этом CNews сообщили представители Liftway.ru.

Специалистам больше не нужно искать нужный раздел на сайте или звонить менеджеру. Достаточно иметь Telegram под рукой. Бот @liftwaybot всегда в списке контактов, готовый мгновенно помочь найти нужную запчасть по фото, описанию или чертежу и сразу оформить заявку для коммерческого предложения или выставления счета.

Новый чат-бот Liftway меняет процесс поиска. Пользователю достаточно: описать нужную деталь в свободной форме (например, «мне нужен датчик двери кабины для лифта OTIS»); загрузить фотографию сломанной или искомой детали; отправить PDF-файл со списком иском запчастейи / или каталожными номерами.

Искусственный интеллект бота анализирует запрос, мгновенно сверяется с базой данных и выдает клиенту готовые варианты для заказа, экономя его время и минимизируя человеческие ошибки при поиске.

Чат-бот также может принять заявку для дальнейшей оббработки менеджером.

«Запуск Telegram-бота — это стратегический шаг к тому, чтобы быть максимально близко к нашим клиентам. Мы автоматизируем рутину и ускоряем работу там, где они сами предпочитают общаться — в мессенджере. Теперь у специалиста по лифтам всегда в телефоне есть персональный консультант от Liftway, который не только поможет по фото найти аналог сломанной детали, но и моментально оформит заявку на счет. Это новый уровень сервиса и эффективности для всей отрасли», — сказал Дмитрий Маркелов, генеральный директор Liftway.ru.

