Онлайн-спрос на российские смартфоны в 2022 г. вырос в восемь раз

Среди российских интернет-пользователей в 2022 г. более чем в восемь раз вырос спрос на смартфоны российских брендов, также потребители стали чаще отдавать предпочтение кнопочным телефонам. К такому выводу пришли эксперты онлайн-сервиса сравнения товаров и цен Price.ru (входит в многопрофильный российский холдинг S8 Capital), сравнив показатели спроса на данную категорию товаров в I квартале 2022 г. по отношению к аналогичному периоду 2021 г. Об этом CNews сообщили представители Price.ru.

В I квартале 2022 г. онлайн-спрос на кнопочные телефоны среди российских потребителей вырос на 22% относительно аналогичного периода 2021 г. Заметно вырос спрос на российские смартфоны (+740%), например, Inoi, F+, BQ. Большинство моделей этих брендов – кнопочные. Одно из их главных преимуществ – низкая цена, которая практически не изменилась за последние три месяца (рост на некоторые модели составляет около 5-7%).

Так, средняя цена телефона BQ BQ-2817 Tank Quattro Power – 3074 руб., Texet TM-530R – 3583 руб., Texet TM-B227 – 2108 руб., BQ BQ-2430 Tank Power – 2320 руб., BQ BQ-2301 Comfort – 2319 руб., Vertex K208 – 3256 руб., Inoi 241 – 1110 руб., F+ B241 – 1500 руб.

«Оборот кнопочных телефонов вырос с 3 млрд руб. до 4 млрд руб. в I квартале 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Это произошло за счет роста числа поступивших в продажу кнопочных устройств, а также из-за высокого спроса на отечественные устройства – аналитики Price.ru зафиксировали рост поисковых запросов на смартфоны российского производства более чем в восемь раз. Во II квартале 2022 г. рынок смартфонов перераспределится внутри ценовых сегментов, поскольку часть брендов, в частности Apple, Samsung, ZTE, объявила о приостановке поставок в Россию. Это еще более увеличит популярность кнопочных телефонов. Аналоговые устройства любимы россиянами, поскольку не могут так же легко, как смартфоны, собирать и делиться персональными данными своих владельцев. Также использование кнопочных мобильных телефонов отчасти оберегает от назойливой рекламы и мошенников», – отметила коммерческий директор Price.ru Ирина Коржакова.

Однако стоит отметить, что рост спроса на кнопочные телефоны не заменил интерес интернет-пользователей на смартфоны, который по-прежнему на высоте. Например, на смартфоны с объемом встроенной памяти 128 ГБ отмечается довольно высокий рост онлайн-спроса – он составил 136%. На телефоны с памятью 256 ГБ и 64 ГБ спрос вырос на 76% и 40% соответственно. Также на 29% увеличился интерес россиян к смартфонам на Android, при этом на флагманские модели спрос вырос на 34%.

Кроме того, среди интернет-пользователей в I квартале 2022 г. стали популярнее смартфоны с 5G (+313%), китайские смартфоны (+103%) и смартфоны с ГЛОНАСС (+385%). Чуть меньше, но все же заметно, вырос спрос на камерофоны – на 55% и игровые смартфоны – на 34%.

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Также увеличение спроса на 118% отмечается на телефоны до 1000 руб., при этом в целом к недорогим мобильным телефонам интерес вырос на 44%.

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