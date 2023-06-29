Анонсирован старт продаж новой серии производительных камерофонов Tecno Camon 20

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno провел презентацию новой серии производительных камерофонов Camon 20.

Camon 20 Premier 5G оснащен основной камерой 50 Мп с RGBW Pro сенсором и трехосевой стабилизацией Sensor-Shift OIS, ультраширокоугольным и макрообъективом 108 МП, процессором MediaTek Dimensity 8050 памятью 512 ГБ + 8 ГБ (+ 8 ГБ Memory Fusion). Рекомендованная розничная цена Camon 20 Premier 5G — 39 990 руб., до 17 июля 2023 г. смартфон доступен со скидкой за 33 990 руб.

Camon 20 Pro 5G выделяется основной камерой 64 МП со светочувствительным сенсором RGBW и оптической стабилизацией, ярким большим AMOLED-экраном 6,7 дюйма и процессором с поддержкой 5G. Рекомендованная розничная цена Camon 20 Pro 5G — 29 990 руб., до 17 июля 2023 г. смартфон доступен со скидкой за 23 990 руб.

Анонсирован старт продаж новой серии производительных камерофонов Tecno Camon 20

В Camon 20 Pro и Camon 20 пользователям будут доступны 64 МП RGBW объектив, 32 МП фронтальная камера со встроенным искусственным интеллектом, а также объем памяти 256 ГБ ПЗУ + 8 ГБ ОЗУ (с расширением до 16 ГБ). Рекомендованная розничная цена Camon 20 Pro — 23 990 руб., Camon 20 — 17 990 руб., до 17 июля 2023 г. оба смартфона также можно приобрести со скидкой за 17 990 и 14 990 руб. соответственно.

Флагман серии Camon 20 Premier 5G поставляется с основной камерой 50 МП с матричной и оптической стабилизацией Sensor-shift OIS, светочувствительным RGBW-сенсором, а также лазерной фокусировкой. 108 МП камера предназначена как для панорамной, так и для макросъемки. Фронтальная камера 32 МП оснащена двойной вспышкой и алгоритмом на основе искусственного интеллекта.

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Смартфон построен на процессоре MediaTek Dimensity 8050, сделанном по 6-нанометровому техпроцессу. 6,7-дюймовый AMOLED-экран располагает разрешением FHD+ и адаптивной частотой обновления 120 Гц. Аккумулятора 5000 мАч хватит надолго для самых производительных задач, а быстрое зарядное устройство на 45 Вт восполняет батарею до 100% чуть более чем за один час.

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Tecno — бренд смартфонов и устройств AIoT (искусственный интеллект и интернет-устройства), принадлежащий Transsion Holdings. В продуктовом портфолио Tecno — смартфоны, интеллектуальные носимые устройства и устройства AIoT, созданные для потребителей из более чем 70 стран.