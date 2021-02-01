BQ предствавила мощный камерофон 6430L Aurora с искусственным интеллектом. Цена

Российский бренд BQ представил новый флагман BQ 6430L Aurora – продолжение популярной серии смартфонов BQ Aurora. Этот аппарат создан специально для тех, кто ценит мобильные фотографии профессионального качества: впервые в смартфоне BQ установлены 20 МП фронтальная и 16 МП основная камеры с четырьмя объективами. Новинка также отличается большим безграничным Full View-экраном, мощным восьмиядерным процессором, внушительным объемом памяти, емкой батареей, наличием технологии Face Unlock и чипа NFC.

Камерофон BQ 6430L Aurora позволит вам создавать настоящие фотошедевры, ведь он наделен высококлассными камерами. Интеллектуальная фронтальная камера 20 МП с функцией улучшения портрета, а также различными фильтрами обеспечит вам красивые и яркие селфи. Основная камера 16 МП с четырьмя объективами гарантирует детализированные снимки высокого качества при любом освещении: основной и вспомогательный объективы – для ярких фотографий в высоком разрешении, макрообъектив – для съемки небольших деталей, а четвертый объектив поможем вам создавать удивительные портреты с эффектом боке. Разнообразные режимы съемки и фильтры сделают ваши фотографии еще более уникальными.

BQ 6430L Aurora оснащен безграничным Full View-экраном диагональю 6,4 дюйма с разрешением FHD+, соотношением сторон 19,25:9 и встроенной фронтальной камерой. Благодаря такому уникальному дизайну BQ 6430L Aurora обладает впечатляющим соотношением площади экрана к площади передней панели смартфона 93%, что позволяет вам увидеть еще больше деталей и испытать непередаваемый эффект погружения в происходящее на дисплее. Смартфон идеален для просмотра фильмов, видео, мобильных игр, интернет-серфинга, чтения электронных книг, а также ведения онлайн-трансляций.





Корпус BQ 6430L Aurora отличается тонкостью, легкостью и эргономичной формой со слегка закругленными боковыми гранями. Аппарат прекрасно лежит в руке и выглядит очень элегантно.

За производительность, выполнение операций, энергоэффективность и увеличенное время работы аккумулятора в новинке отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60 с искусственным интеллектом. В аппаратную конфигурацию модели также входят 4 ГБ оперативной и внушительные 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 128 ГБ.

Благодаря встроенному модулю NFC оплата покупок c новым BQ 6430L Aurora станет в разы удобнее. Достаточно привязать вашу карту (или карты) к сервису Google Pay и совершать любые покупки, просто прикладывая смартфон к терминалу в торговых точках.

Смартфон оснащен высокоемким аккумулятором 4000 mAч, поэтому вам больше не придется беспокоиться о расходе энергии в течение нескольких дней. Наличие устройства питания в 2А и выхода USB Type-C значительно ускорит процесс зарядки аппарата.

Из дополнительных характеристик нового смартфона – функция разблокировки с помощью сканера отпечатков пальцев и системы распознавания лица Face Unlock – для двойной защиты данных, а также поддержка LTE.

Смартфон BQ 6430L Aurora можно приобрести по цене 9 990 рублей в официальном Интернет-магазине компании.